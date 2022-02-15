Российские зрители впервые посмотрят на большом экране трилогию Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета»

В российский кинопрокат впервые выйдет культовая трилогия Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета». Согласно пресс-службе компании Russian World Vision, отвечающей за прокатную судьбу картин, показ начнется 23 февраля с фильма «Три цвета: Синий», 3 марта на экранах появится «Три цвета: Белый», а 10 марта — «Три цвета: Красный». Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах пройдут спецпоказы, где зрители смогут не только увидеть картины, но и обсудить их со спикерами.
фото: пресс-служба компании Russian World Vision
Главной особенностью шедевров Кесьлёвского является то, что они отсылают к флагу Франции. История каждого фильма так или иначе основана на одном из девизов Французской республики: «свобода, равенство, братство». Свои знаковые роли в этих знаменитых фильмах сыграли Ирен Жакоб, Жюльет Бинош, Жюли Дельпи и Жан-Луи Трентиньян, за что были отмечены призами ведущих мировых кинофестивалей. Картины получили награды Венецианского и Берлинского кинофестивалей, премии «Сезар» и «Гойя», а также номинацию на «Оскар» в 1995 году.
Над трилогией работали все главные соратники Кесьлёвского, встреченные им на протяжении карьеры в самые разные периоды. Оператором двух частей стал Славомир Идзяк, ранее ответственный за «Короткий фильм об убийстве» и «Двойную жизнь Вероники». Музыку ко всем частям написал Збигнев Прейснер, с которым режиссер впервые начал работать еще в середине 80-х на картине «Без конца». Над сценарием трилогии вместе с Кесьлёвским трудились его постоянный соавтор Кшиштоф Песевич, Эдвард Жебровский, Агнешка Холланд и Идзяк.
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