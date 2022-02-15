Город без мужчин: START показал тизер комедийной антиутопии «Два Холма»

Видеосервис START представил тизер комедийной антиутопии «Два Холма
» режиссёра Дмитрия Грибанова
(«Гранд
»).
Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру…
Главные роли в проекте сыграли Пелагея Невзорова
, Никита Кологривый
, Владимир Епифанцев
, Андрей Скороход
, Светлана Камынина
, Анна Снаткина
, Жанна Эппле
и Филипп Бледный
.
Накануне премьеры тизера в сети появился сайт ЖК «Два холма», обещающий комфортную жизнь без мужчин в 10 минутах от МКАД. Идея эко-поселения только для женщин вызвала бурные споры, тысячи репостов и сотни язвительных комментариев. Заходя на сайт ЖК, люди оставляли свои адреса для получения обновлений и даже звонили на горячую линию с вопросами.
Премьера сериала «Два холма
» состоится эксклюзивно на START этой весной.
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