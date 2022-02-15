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Город без мужчин: START показал тизер комедийной антиутопии «Два Холма»

15 февраля
2022 год

Новости кино >>
15 февраля 2022
Видеосервис START представил тизер комедийной антиутопии «Два Холма» режиссёра Дмитрия ГрибановаГранд»).


Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки. Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода Два холма встречает за его пределами молодого «примата» Геру…

Город без мужчин: START показал тизер комедийной антиутопии «Два Холма»

Главные роли в проекте сыграли Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Жанна Эппле и Филипп Бледный.

Накануне премьеры тизера в сети появился сайт ЖК «Два холма», обещающий комфортную жизнь без мужчин в 10 минутах от МКАД. Идея эко-поселения только для женщин вызвала бурные споры, тысячи репостов и сотни язвительных комментариев. Заходя на сайт ЖК, люди оставляли свои адреса для получения обновлений и даже звонили на горячую линию с вопросами.

Премьера сериала «Два холма» состоится эксклюзивно на START этой весной.
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Город без мужчин: START показал тизер комедийной антиутопии «Два Холма» фотографии
Город без мужчин: START показал тизер комедийной антиутопии «Два Холма» фотографии
Город без мужчин: START показал тизер комедийной антиутопии «Два Холма» фотографии
Город без мужчин: START показал тизер комедийной антиутопии «Два Холма» фотографии
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