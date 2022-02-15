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Анна Михалкова запирает родственников в тюрьме в трейлере сериала «Исправление и наказание»

15 февраля
2022 год

Новости кино >>
15 февраля 2022
В сети появился трейлер комедийного сериала «Исправление и наказание» режиссёра Анны ПармасДавай разведёмся»).


Сюжет разворачивается в окрестностях маленького уральского городка, где работает Алёна Неверова — единственный на свете человек, который считает, что из любого взрослого негодяя можно сделать нормального человека. Она верит, что в детстве им просто рассказали не те сказки, спели не те песни, научили плохому. Но с помощью своего собственного «метода шока» она сможет лишить своих «перевоспитуемых» возможности пользоваться привычным отрицательным опытом, а взамен расскажет им правильные сказки, споет хорошие песни, привьёт положительные навыки и, таким образом, воспитает в них доброе отношение к людям.

Неожиданно к ней нагрянули родственники по отцу, олигарху, погибшему нелепой смертью. Все деньги отца выведены на заграничный счёт, и родственники уверены, что ключ от него хранится у Неверовой. Простодушная героиня ничего не знает про деньги, но новоявленная родня ей не верит и в попытке достучаться до правды сжигает её дом. Трюк не просто не срабатывает — за него мажоры получают срок, отбывать который им предстоит в этой самой колонии.

Анна Михалкова запирает родственников в тюрьме в трейлере сериала «Исправление и наказание»

Ведущие роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Наталья Бардо, Борис Каморзин, Ольга Виниченко и другие.

«Исправление и наказание» выйдет этой весной на телеканале ТНТ.
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Анна Михалкова запирает родственников в тюрьме в трейлере сериала «Исправление и наказание» фотографии
Анна Михалкова запирает родственников в тюрьме в трейлере сериала «Исправление и наказание» фотографии
Анна Михалкова запирает родственников в тюрьме в трейлере сериала «Исправление и наказание» фотографии
Анна Михалкова запирает родственников в тюрьме в трейлере сериала «Исправление и наказание» фотографии
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