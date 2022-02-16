Бондарчук сыграет Конюхова

Федор Бондарчук исполнит роль Федора Конюхова в приключенческой драме «Повелитель ветра». Режиссером фильма о выдающемся путешественнике станет Игорь Волошин, сообщает пресс-служба кинокомпании Art Pictures Studio, отвечающей за производство ленты.
фото: ТАСС, РИА Новости
«В современном мире кажется, что все дороги уже исхожены и нанесены на карты, а поездка куда-то на самолете или на поезде превращается в обыденное, практически бытовое событие. Тем интереснее исследовать судьбу человека, который вернул этому действию дух первооткрывательства и ощущение настоящего чуда. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам», — комментирует исполнитель главной роли Федор Бондарчук.
Федор Конюхов совершил более 50 экспедиций в самые неизведанные точки земного шара и установил 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал первым человеком на Земле, который смог достичь пяти полюсов и покорить все высочайшие горные вершины. Совершил пять кругосветных плаваний и преодолел Тихий океан на весельной лодке. В 2016 году очередным мировым рекордом путешественника стал 11-дневный кругосветный полет на воздушном шаре. Это событие и ляжет в основу фильма.
«Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека безграничны, а человеческого духа – непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению – дерзать и быть свободными творцами своей жизни. Вместе со зрителями мы окунемся во внутренний мир человека, имеющего дар договариваться со стихиями, и станем свидетелями этого невероятного диалога. Порою весьма конфликтного», – рассказывает о предстоящем фильме режиссер Игорь Волошин.
обсуждение >>