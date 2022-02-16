Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бондарчук сыграет Конюхова

16 февраля
2022 год

Новости кино >>
16 февраля 2022
Федор Бондарчук исполнит роль Федора Конюхова в приключенческой драме «Повелитель ветра». Режиссером фильма о выдающемся путешественнике станет Игорь Волошин, сообщает пресс-служба кинокомпании Art Pictures Studio, отвечающей за производство ленты.

Бондарчук сыграет Конюхова
фото: ТАСС, РИА Новости

«В современном мире кажется, что все дороги уже исхожены и нанесены на карты, а поездка куда-то на самолете или на поезде превращается в обыденное, практически бытовое событие. Тем интереснее исследовать судьбу человека, который вернул этому действию дух первооткрывательства и ощущение настоящего чуда. Большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам», — комментирует исполнитель главной роли Федор Бондарчук.

Федор Конюхов совершил более 50 экспедиций в самые неизведанные точки земного шара и установил 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал первым человеком на Земле, который смог достичь пяти полюсов и покорить все высочайшие горные вершины. Совершил пять кругосветных плаваний и преодолел Тихий океан на весельной лодке. В 2016 году очередным мировым рекордом путешественника стал 11-дневный кругосветный полет на воздушном шаре. Это событие и ляжет в основу фильма.

«Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека безграничны, а человеческого духа – непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению – дерзать и быть свободными творцами своей жизни. Вместе со зрителями мы окунемся во внутренний мир человека, имеющего дар договариваться со стихиями, и станем свидетелями этого невероятного диалога. Порою весьма конфликтного», – рассказывает о предстоящем фильме режиссер Игорь Волошин.

Начало съемок запланировано на апрель 2022 года. Продюсерами выступают Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Денис Баглай.

О планах запустить фильм в производство стало известно еще в 2020 году. Тогда режиссером должен был стать сам Бондарчук.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Александр АндрющенкоДенис БаглайФёдор БондарчукИгорь ВолошинМихаил Врубель
фильмы
Повелитель ветра

анонс

Скорбим

Геннадий Митрофанов
14 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Митрофанов.
Зинаида Кириенко
12 февраля ушла из жизни актриса Зинаида Кириенко.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Александр Касаткин (II)
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Виктория Литвиненко
Паша Лычникофф
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Любовь Толкалина
Айс-Ти
Гражина Бленцкая-Кольская
Уильям Кэтт
Честер Моррис
Ася Норис
Элизабет Олсен
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Ночь на Земле
драма, комедия
Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 1991
Жажда золота
триллер
Австралия, 2021
Иллюзия контроля
драма, триллер
Великобритания, Германия, Украина, 2021
Внебрачные связи
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Гонка со временем
триллер
Канада, США, 2021
Камон Камон
драма
США, 2021
Материнское воскресенье
драма, экранизация
Великобритания, 2021
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2022
Однажды в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Пиноккио. Правдивая история
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, сказка, экранизация
Россия, 2021
Синдром
мистика, фильм ужасов
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram