Третья часть хоррора «Тихое место» выйдет в 2025 году

Действие франшизы разворачивается после нападения на Землю инопланетных монстров, которые ничего не видят, но обладают идеальным слухом. В этих условиях оказывается семья с двумя детьми, которой приходится искать спасения, не издавая лишних звуков.
Оригинальный фильм вышел на экраны в 2018 году, собрал в прокате более 340 млн долларов и стал одним из самых успешных проектов Paramount. Производство второй части было закончено в 2020 году, но из-за коронавирусных ограничений премьера состоялась в мае 2021-го. Тогда мировые сборы составили 297 млн долларов. Недавно также стало известно о спин-оффе ленты. Над ним на основе идеи Красински работает режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски.
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