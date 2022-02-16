Виктора Хориняка ждут новые монастырские приключения

Оригинальный фильм рассказывает историю блогера-хулигана Димы, завоевавшего популярность безжалостными пранками. Один из таких розыгрышей он устраивает в церкви, чем провоцирует возмущение верующих и, соответственно, уголовное преследование. Чтобы скрыться от полиции, Дима выбирает неожиданное место — маленький провинциальный монастырь, где ему становится совсем не до хайпа. В картине приняли участия Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Татьяна Орлова и другие артисты.
Действие продолжения развернется спустя 1,5 года. Отец Анатолий, с которым Дима успел завязать дружбу в первой части, напрочь теряет память после инсульта. И чтобы помочь ему вспомнить, кто он такой, блогер решает реконструировать главные моменты его жизни.
Премьера «Непослушника 2» запланирована на 29 декабря 2022 года. Первый фильм вышел на экраны 3 февраля и за две недели проката собрал более 190 млн рублей.
обсуждение >>