Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Виктора Хориняка ждут новые монастырские приключения

16 февраля
2022 год

Новости кино >>
16 февраля 2022

Комедия Владимира Котта «Непослушник» с Виктором Хориняком в главной роли получит продолжение, сообщает пресс-служба компании Megogo Studios, отвечающей за производство.

Виктор Хориняк продолжит свои монастырские приключения
фото: кадр из фильма «Непослушник»

Оригинальный фильм рассказывает историю блогера-хулигана Димы, завоевавшего популярность безжалостными пранками. Один из таких розыгрышей он устраивает в церкви, чем провоцирует возмущение верующих и, соответственно, уголовное преследование. Чтобы скрыться от полиции, Дима выбирает неожиданное место — маленький провинциальный монастырь, где ему становится совсем не до хайпа. В картине приняли участия Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Татьяна Орлова и другие артисты.


Читать рецензию «Непослушник»: Мы — русские, с нами — блог

Действие продолжения развернется спустя 1,5 года. Отец Анатолий, с которым Дима успел завязать дружбу в первой части, напрочь теряет память после инсульта. И чтобы помочь ему вспомнить, кто он такой, блогер решает реконструировать главные моменты его жизни.

Премьера «Непослушника 2» запланирована на 29 декабря 2022 года. Первый фильм вышел на экраны 3 февраля и за две недели проката собрал более 190 млн рублей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Непослушник»: Мы — русские, с нами — блог
Блогер в бегах: Таисия Вилкова, Аглая Тарасова и Рина Гришина
Адаптация Uncharted, «Падение луны» и еще 10 фильмов февраля
Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
Вызов принят: Питчинг иных в Фонде Кино 2021
Трагедия ярославского «Локомотива», «Мы» Замятина и «Петровы в гриппе»: какое российское кино выйдет в прокат
Молоко за вредность: 76 отечественных фильмов 2021 года
Виктор Хориняк стал «Непослушником»
персоны
Таисия ВилковаВладимир КоттЮрий КузнецовМаксим ЛагашкинТатьяна ОрловаАглая ТарасоваВиктор Хориняк
фильмы
Непослушник

фотографии >>
Виктор Хориняк продолжит свои монастырские приключения
Виктор Хориняк продолжит свои монастырские приключения
Виктор Хориняк продолжит свои монастырские приключения
Виктор Хориняк продолжит свои монастырские приключения
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Гладиатор»

Скорбим

Геннадий Митрофанов
14 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Митрофанов.
Зинаида Кириенко
12 февраля ушла из жизни актриса Зинаида Кириенко.

День рождения >>

Анастасия Акатова
Александр Касаткин (II)
Алена Ковальчук
Юрий Кузьменков
Виктория Литвиненко
Паша Лычникофф
Александра Никифорова
Никита Подгорный
Любовь Толкалина
Айс-Ти
Гражина Бленцкая-Кольская
Уильям Кэтт
Честер Моррис
Ася Норис
Элизабет Олсен
Кристофер Экклестон
все родившиеся 16 февраля >>

Афиша кино >>

Ночь на Земле
драма, комедия
Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 1991
Жажда золота
триллер
Австралия, 2021
Иллюзия контроля
драма, триллер
Великобритания, Германия, Украина, 2021
Внебрачные связи
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Гонка со временем
триллер
Канада, США, 2021
Камон Камон
драма
США, 2021
Материнское воскресенье
драма, экранизация
Великобритания, 2021
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2022
Однажды в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Пиноккио. Правдивая история
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, сказка, экранизация
Россия, 2021
Синдром
мистика, фильм ужасов
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram