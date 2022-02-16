Андрей Смоляков поработает оперативником в паре с Александрой Урсуляк

Главными героями восьмиэпизодной драмы станут оперативники Антон Агеев и Кира Кириллова. Оба они работают в отделе с очень высокими показателями раскрываемости, почему руководство закрывает глаза на их необычную манеру следствия и тяжелый характер Агеева. Но однажды они сами становятся свидетелями убийства, и просматривая видео с камер наблюдения, Агеев понимает, что Кира имеет отношение к этому делу.
«Детектив — это всегда очень привлекательный жанр. В этой истории меня больше всего заинтересовало психофизическое состояние героя, имеющее под собой некий мистический флер», — интригует исполнитель главной роли Андрей Смоляков.
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