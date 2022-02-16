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Александр Роднянский запускает в производство сериал о допросах Саддама Хусейна

16 февраля
2022 год

Новости кино >>
16 февраля 2022

Александр Роднянский запускает в производство экранизацию «Псоглавцев» Алексея Иванова, сериал о Саддаме Хусейне «Допрос президента» и фантастический триллер о жизни в условиях постоянно мутирующего вируса «Светлое будущее». О новых проектах продюсер рассказал в интервью изданию Variety.

Александр Роднянский запускает в производство сериал о допросах Саддама Хусейна

Героем мистического сериала «Псоглавцы» станет историк-домосед, предпочитающий стабильность любым переменам. Однажды ему все-таки придется покинуть свою квартиру и отправится в отдаленную деревню на поиски своей пропавшей девушки. А ее исчезновение окажется лишь звеном в цепочке таинственных событий, начавшихся еще в 17-м веке.

«По сути – это разговор о свободе выбора, личного и гражданского, отзвук актуальной сегодня дискуссии: дать людям право выбора или принудить к “правильному”? Это основная дилемма главного героя», – рассказывает о проекте продюсер.

В основу мини-сериала «Допрос президента», ранее анонсированного как полнометражный фильм, ляжет книга «Выслушивая президента: допрос Саддама Хусейна» бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона. Он был первым, кто в 2003 году беседовал в рамках следствия с бывшим президентом Ирака. Постановщиком проекта выступит ливанский режиссер Зиад Дуэри, получивший в 2018 году номинацию на премию «Оскар» за ленту «Оскорбление».

Действие третьего анонсированного проекта – «Светлое будущее» – развернется в Санкт-Петербурге в 2050 году, когда в мире бушует очередной вирус. В городе проводится масштабный эксперимент: создание пространства абсолютной санитарной безопасности. Территория поделена на три зоны согласно статусу граждан. Привитые дорогой и эффективной вакциной живут в зеленой зоне, стандартной – в оранжевой, а те, кто не привит вовсе – в красной. Жизнь в зеленой зоне лишена каких-либо ограничений, и в нее съезжаются элиты со всего мира, превращая город в «Северный Гонконг». Но и здесь начинаются беспорядки: убивают директора крупнейшей фармацевтической компании – одного из главных людей города.

«Сегодня глобальный рынок открыт для международных продюсеров. Но они должны предложить качественный контент, способный конкурировать с проектами не только американских, но и лучших региональных продюсеров. Острая универсальная история, зарубежные партнеры и авторы, международный актерский состав – необходимые элементы. Именно поэтому последние несколько лет мы занимались девелопментом – поиском наиболее интересных идей в России и за рубежом. В ближайшие два года лучшие из них будут запускаться в производство», – поделился планами продюсер.
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