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«Золотой медведь» Берлинале достался драме Карлы Симон Пипо «Алькаррас»

16 февраля
2022 год

Новости кино >>
16 февраля 2022
Подведены итоги 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году проходит в традиционном оффлайн-формате с 10 по 20 февраля. «Золотой медведь» за лучший фильм достался ленте «Алькаррас» Карлы Симон Пипо, чье «Лето 1993 года» получило берлинский приз за лучший дебют в 2017 году. Трансляция церемонии вручения наград прошла на странице смотра в Facebook.

«Золотой медведь» Берлинале достался драме Карлы Симон Пипо «Алькаррас»
фото: кадр из фильма «Алькаррас» | Berlinale

Картина рассказывает о семье, которая каждое лето собирала персики в своем саду в Алькаррасе, небольшой деревне в Каталонии. Но однажды их привычный уклад был нарушен внешними обстоятельствами — планами правительства вырубить деревья и установить на их месте солнечные батареи. Неопределенность влечет за собой раскол в семье.

Награду за лучшую режиссуру получила Клер Дени, представившая картину «По обе стороны лезвия» с Жюльет Бинош в главной роли. Гран-при жюри присудили картине «Фильм писательницы» южнокорейского режиссера Хон Сан-Су, а приз жюри — мексиканской ленте «Мантия из драгоценный камней» Наталии Лопес Гайардо.

«Серебряный медведь» за лучшую роль достался Мельтен Каптан, сыгравшей в фильме Андреаса Дрезена «Рабие Курназ против Джорджа Буша», отмеченном также за сценарий. Лучшей артисткой второго плана стала Лаура Базуки за роль в индонезийской драме Камилы Андини «Раньше, сейчас и потом». Специального упоминания жюри удостоилась лента «Кусочек неба» Михаэля Коха.

В конкурсе короткометражных фильмов победу одержала российская лента «Трэп» Анастасии Вебер.

Почетную награду за вклад в развитие киноискусства 15 февраля вручили французской актрисе Изабель Юппер. В состав жюри под руководством М. Найта Шьямалана входили режиссеры Рюсуке Хамагути, Карим Айнуз, Анна Зора Беррашед, французско-тунисский продюсер Саид Бен Саид, датская актриса Конни Нильсен и зимбабвийская писательница Цици Дангарембга.
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