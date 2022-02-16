«Золотой медведь» Берлинале достался драме Карлы Симон Пипо «Алькаррас»

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Российский «Трэп» стал лучшим фильмом Berlinale Shorts

В прокате с 5 мая

Мэгги Смит наследует виллу на юге Франции в трейлере фильма «Аббатство Даунтон 2»

16 февраля

Александр Роднянский запускает в производство сериал о допросах Саддама Хусейна

Также в планах продюсера экранизация «Псоглавцев» Алексея Иванова и фантастический триллер «Светлое будущее»