«Золотой медведь» Берлинале достался драме Карлы Симон Пипо «Алькаррас»

Подведены итоги 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который в этом году проходит в традиционном оффлайн-формате с 10 по 20 февраля. «Золотой медведь» за лучший фильм достался ленте «Алькаррас» Карлы Симон Пипо, чье «Лето 1993 года» получило берлинский приз за лучший дебют в 2017 году. Трансляция церемонии вручения наград прошла на странице смотра в Facebook.
фото: кадр из фильма «Алькаррас» | Berlinale
Картина рассказывает о семье, которая каждое лето собирала персики в своем саду в Алькаррасе, небольшой деревне в Каталонии. Но однажды их привычный уклад был нарушен внешними обстоятельствами — планами правительства вырубить деревья и установить на их месте солнечные батареи. Неопределенность влечет за собой раскол в семье.
«Серебряный медведь» за лучшую роль достался Мельтен Каптан, сыгравшей в фильме Андреаса Дрезена «Рабие Курназ против Джорджа Буша», отмеченном также за сценарий. Лучшей артисткой второго плана стала Лаура Базуки за роль в индонезийской драме Камилы Андини «Раньше, сейчас и потом». Специального упоминания жюри удостоилась лента «Кусочек неба» Михаэля Коха.
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