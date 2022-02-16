Российский «Трэп» стал лучшим фильмом Berlinale Shorts

Короткометражная лента «Трэп» выпускницы Санкт-петербургской школы нового кино Анастасии Вебер удостоилась «Золотого медведя» Берлинского международного кинофестиваля. Трансляция церемонии награждения победителей проходила на странице смотра в Facebook.
фото: кадр из фильма «Трэп»
Картина рассказывает об экстремальных эмоциях молодых людей. Главный герой фильма Сашка борется за девчонку одногруппника из колледжа. Его сестра Марина днем преподает в школе, а ночью танцует на рейвах. Их существование — ловушка.
«Название пришло ко мне не случайно, в самом начале работы над проектом. Это не только аллегория про "клетку" или отсылка к актуальному музыкальному стилю. Трэп — образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России. Трэп — это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой-то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живешь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть. Кастинг был сделан по таким же принципам. Если я хочу, чтобы мое кино получилось правдивым, я могу снимать только людей, которые не врут себе», — рассказывает о фильме режиссер.
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