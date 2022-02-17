Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году

Стала известна дата выхода полнометражного аниме «Властелин колец: Войны рохиррим
». Компания Warner Bros. назначила релиз на 21 апреля 2024 года. В настоящее время команда может поделиться лишь концепт-артами — самое интересное еще впереди.
Грядущее аниме расскажет о девятом короле Рохана — Хельме Молоторуком, под началом которого была воздвигнута легендарная крепость Хельмова падь. События «Войны рохиррим» происходят через несколько тысячелетий после «Властелина колец» Amazon
, который активно обсуждают после первых кадров и трейлера, и за 260 лет до трилогии Питера Джексона
. Многие зрители помнят Хельмову падь по эффектному сражению во «Властелине колец: Две крепости
».
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Как «Властелин колец» изменил кинематограф
Производством с лета 2021-го занимается Sola Entertainment
. Студия известна работами с большими медиафраншизами: среди их проектов — «Звездный десант: Вторжение
», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
» и «Бегущий по лезвию: Черный лотос
», а также VR-мультфильм по «Евангелиону
» и хэллоуинский спешл к «Рику и Морти
» — «Великая ёкайская битва при Акихабаре
».
В режиссерском кресле расположился ветеран индустрии Кэндзи Камияма
. Он известен как автор сериалов «Спящая принцесса
» и «Восточный Эдем
», а также режиссер «Ультрамена
», «Призрака в доспехах: Синдрома одиночки
» и новеллы «Девятый джедай
» в альманахе «Звездные войны: Видения
». Карьера его начиналась тоже с громких проектов: Камияма рисовал фоны для «Утиных историй
», «Ведьминой службы доставки
» и «Акиры
», а также выступил режиссером анимации в некоторых сценах «Оборотней
».
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Подкаст о великом аниме «Акира»
Сценарием занимаются Фиби Гиттинс
и Арт Папагеоргиу
, чье портфолио пока украшает лишь работа над фильмом «Печали
» (The Sorrows), однако им помогают опытные товарищи: обладательница премии «Оскар» и сценаристка трилогий «Властелин колец
» и «Хоббит
» Филиппа Бойенс
, иллюстратор книг Джона Р.Р. Толкина
и концептуальный дизайнер «Властелина Колец
» Джон Хау
и пятикратный лауреат премии «Оскар», художник по костюмам и специалист по визуальным эффектам Ричард Тейлор
.
P.S. В качестве заглавного фото использован кадр из аниме «Магическая битва
», где главный герой смотрит трилогию Питера Джексона, обучаясь не терять концентрацию.
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