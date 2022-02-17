Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году

17 февраля
2022 год

Новости кино >>
17 февраля 2022
Стала известна дата выхода полнометражного аниме «Властелин колец: Войны рохиррим». Компания Warner Bros. назначила релиз на 21 апреля 2024 года. В настоящее время команда может поделиться лишь концепт-артами — самое интересное еще впереди.

Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году

Грядущее аниме расскажет о девятом короле Рохана — Хельме Молоторуком, под началом которого была воздвигнута легендарная крепость Хельмова падь. События «Войны рохиррим» происходят через несколько тысячелетий после «Властелина колец» Amazon, который активно обсуждают после первых кадров и трейлера, и за 260 лет до трилогии Питера Джексона. Многие зрители помнят Хельмову падь по эффектному сражению во «Властелине колец: Две крепости».

Читать Как «Властелин колец» изменил кинематограф

Производством с лета 2021-го занимается Sola Entertainment. Студия известна работами с большими медиафраншизами: среди их проектов — «Звездный десант: Вторжение», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045» и «Бегущий по лезвию: Черный лотос», а также VR-мультфильм по «Евангелиону» и хэллоуинский спешл к «Рику и Морти» — «Великая ёкайская битва при Акихабаре».

Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году

В режиссерском кресле расположился ветеран индустрии Кэндзи Камияма. Он известен как автор сериалов «Спящая принцесса» и «Восточный Эдем», а также режиссер «Ультрамена», «Призрака в доспехах: Синдрома одиночки» и новеллы «Девятый джедай» в альманахе «Звездные войны: Видения». Карьера его начиналась тоже с громких проектов: Камияма рисовал фоны для «Утиных историй», «Ведьминой службы доставки» и «Акиры», а также выступил режиссером анимации в некоторых сценах «Оборотней».

Слушать Подкаст о великом аниме «Акира»

Сценарием занимаются Фиби Гиттинс и Арт Папагеоргиу, чье портфолио пока украшает лишь работа над фильмом «Печали» (The Sorrows), однако им помогают опытные товарищи: обладательница премии «Оскар» и сценаристка трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Филиппа Бойенс, иллюстратор книг Джона Р.Р. Толкина и концептуальный дизайнер «Властелина Колец» Джон Хау и пятикратный лауреат премии «Оскар», художник по костюмам и специалист по визуальным эффектам Ричард Тейлор.

Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году

P.S. В качестве заглавного фото использован кадр из аниме «Магическая битва», где главный герой смотрит трилогию Питера Джексона, обучаясь не терять концентрацию.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Sola EntertainmentАнимацияаниме
персоны
Филиппа БойенсПитер Джексон
фильмы
АкираБегущий по лезвию: Чёрный лотосВедьмина служба доставкиВластелин колецВластелин колец: Братство КольцаВластелин колец: Возвращение КороляВластелин колец: Две крепостиВосточный Эдем 2ЕвангелионЗвездные войны: ВиденияМагическая битваОборотниПризрак в доспехах: Синдром одиночкиРик и МортиСпящая принцессаУльтраменУтиные историиХоббит: Нежданное путешествие

фотографии >>
Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году фотографии
Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году фотографии
Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году фотографии
Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геннадий Митрофанов
14 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Митрофанов.
Зинаида Кириенко
12 февраля ушла из жизни актриса Зинаида Кириенко.

День рождения >>

Владимир Белоусов
Игорь Бочкин
Евгений Гришковец
Григорий Добрыгин
Елена Кузьмина
Раиса Недашковская
Виктор Перевалов
Светлана Пермякова
Борис Хвошнянский
Джозеф Гордон-Левитт
Ванда Коческая
Доминик Пёрселл
Жерар Ринальди
Рене Руссо
Лу Даймонд Филлипс
Пэрис Хилтон
все родившиеся 17 февраля >>

Афиша кино >>

Ночь на Земле
драма, комедия
Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 1991
Жажда золота
триллер
Австралия, 2021
Иллюзия контроля
драма, триллер
Великобритания, Германия, Украина, 2021
Внебрачные связи
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Гонка со временем
триллер
Канада, США, 2021
Камон Камон
драма
США, 2021
Материнское воскресенье
драма, экранизация
Великобритания, 2021
Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2022
Однажды в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Пиноккио. Правдивая история
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, сказка, экранизация
Россия, 2021
Синдром
мистика, фильм ужасов
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен