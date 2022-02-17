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«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта

17 февраля
2022 год

Новости кино >>
17 февраля 2022

Премьера детективной драмы Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой в главной роли состоится 6 марта в онлайн-кинотеатре KION. Сериал затрагивает тему сексуального насилия, психологической реабилитации его жертв и отношения к нему в обществе, сообщает пресс-служба сервиса.

«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
фото: Онлайн-кинотеатр KION

В центре сюжета окажется молодая учительница русского языка и литературы. После вечеринки на яхте она подает заявление об изнасиловании. В списке подозреваемых старые друзья девушки, и это обстоятельство вызывает множество вопросов и у правоохранительных органов, и у медиков. А услышав их имена, полицейские и вовсе отказываются принимать заявление, уговаривая девушку в принципе его не подавать. Тем не менее находится следователь, который вызывается расследовать это дело. Терять ему нечего — скоро выход на пенсию, и есть собственные мотивы добиться справедливости.

«Пронзительный сценарий, яркая объемная неоднозначная главная героиня и актуальность темы. Где граница между жаждой мести и правосудием — каждый в нашей истории имеет свой ответ на этот сложный вопрос», — комментирует скорую премьеру генеральный продюсер KION Игорь Мишин.

«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
фото: Онлайн-кинотеатр KION

Картина имеет нелинейную структуру. Первая сюжетная линия ведет отчет с того утра, когда Анна спрыгнула с яхты и поехала в полицию. Девушка проходит сложный путь от победы над сомнениями и страхом до четкого понимания того, что она готова биться за правду и справедливость, чего бы ей это ни стоило. Особенно когда история с обретает скандальную публичность. Вторая линия разворачивается в прошлом героини и проливает свет на события, предшествующие той злополучной ночи.

Над историей работала группа сценаристов во главе с Анастасией Пальчиковой, известной по фильмам «Маша», которой она сама и поставила, и «Большой» Валерия Тодоровского. В съемках приняли участие Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Борис Щербаков, Тарас Кузьмин, Глеб Бочков, Федор Лавров, Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Ольга Лапшина, Александра Ровенских и другие артисты.

«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
фото: Онлайн-кинотеатр KION

«Когда я снимаю художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь, на монтаже я собираю ее в концентрат драматургии», — рассказывает о своем методе режиссер.

Валерия Гай Германика начинала карьеру как режиссер-документалист, окончив Школу кино и телевидения «Интерньюс» Марины Разбежкиной. Игровой дебют, школьная драма «Все умрут, а я останусь», был показан в Каннах, где удостоился особого упоминания жюри, а картина «Да и да» получила «Серебряного святого Георгия» за режиссуру на Московском кинофестивале. Широкую известность Германике принесли сериалы «Школа» и «Краткий курс счастливой жизни».
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   17.02.2022 - 12:13
Кто-то еще дает Гай Германике денег на кино? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта
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