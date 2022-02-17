Режиссерским дебютом Арсения Робака станет сериал о подростках «Жиза»

Главными героями проекта станут 15-летние воспитанники детдома из маленького провинциального города — самая красивая девочка класса Полина и безответно влюбленный в нее Якут. Доведенные до отчаяния суровыми законами казенного учреждения подростки решают сбежать в другой город, а для этого — украсть деньги у главаря местной банды.
«Несмотря на то, что в нашем сериале много преступлений и предательств — это, конечно же, история про любовь. Думаю, у нас получилось написать драйвовый, интересный и крутой проект. У нас собралась прекрасная группа, поэтому я уверен, что все именно так и будет», — комментирует режиссер-дебютант Арсений Робак.
фото: Видеосервис START
«Меня этот проект заинтересовал темой. Участие в нем — это возможность рассказать про непростую жизнь ребят, которые провели детство в таком тоскливом месте. Когда-то я был волонтером в детдоме, и знаю таких людей. Мой герой — антагонист, который делает самые страшные вещи, собирает с детей оброк. Раньше я играл очень экспрессивных персонажей — активных и живых, а сейчас мне предстоит роль хладнокровного, опустошенного человека без какого-либо интереса к жизни», — рассказывает актер Никита Кологривый.
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