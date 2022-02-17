Режиссерским дебютом Арсения Робака станет сериал о подростках «Жиза»

анонс

В новом проекте Валерия Гай Германика поднимает тему сексуального насилия и отношения к нему в обществе

«Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой стартует в онлайн-кинотеатре KION 6 марта

17 февраля

Одно аниме, чтобы править всеми: анимационный фильм по «Властелину колец» выйдет в 2024 году

Уже доступны два концепт-арта (со слонами-мумаками!)