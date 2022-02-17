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Сериал об индустрии вебкама Happy End продлили на второй сезон

17 февраля
2022 год

Новости кино >>
17 февраля 2022

Оригинальный проект онлайн-сервиса more.tv об индустрии вебкама Happy End с Леной Трониной и Денисом Власенко продлили на второй сезон. Евгений Сангаджиев выступит шоураннером и одним из продюсеров проекта, сообщает пресс-служба платформы.

Сериал об индустрии вебкама Happy End продлили на второй сезон
фото: Видеосервис more.tv

«‎Сериал Happy End стал одним из прорывных проектов сервиса. Он задал новую планку откровенности в российском кино. Но примечателен он не только своей смелостью. Он остроумный и динамичный, а игру его молодых звезд можно назвать выдающейся. Мы с радостью объявляем о продлении этой истории, которая, казалось, была завершена в первом сезоне. Но у его создателей еще припрятаны тузы в рукаве, которыми они непременно удивят и шокируют зрителей»‎, — комментирует старт работы генеральный директор more.tv Иван Гродецкий.

Сериал об индустрии вебкама Happy End продлили на второй сезон
фото: Видеосервис more.tv

Героями первого сезона стали двое молодых людей, которые были вынуждены покинуть родной город и бежать в Москву, где оказались в центре опасного и в то же время захватывающего мира онлайн-развлечений и порноиндустрии. Премьера сериала состоялась 1 апреля 2021 года. Он стал участником международных фестивалей в США и Португалии, завоевал награды на смотрах Tokio Short Film Festival‎ и Urban Mediamakers Film Festival.‎

Релиз второго сезона ожидается уже в этом году.
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Сериал об индустрии вебкама Happy End продлили на второй сезон
Сериал об индустрии вебкама Happy End продлили на второй сезон
Сериал об индустрии вебкама Happy End продлили на второй сезон
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