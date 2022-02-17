Сериал об индустрии вебкама Happy End продлили на второй сезон

«Сериал Happy End стал одним из прорывных проектов сервиса. Он задал новую планку откровенности в российском кино. Но примечателен он не только своей смелостью. Он остроумный и динамичный, а игру его молодых звезд можно назвать выдающейся. Мы с радостью объявляем о продлении этой истории, которая, казалось, была завершена в первом сезоне. Но у его создателей еще припрятаны тузы в рукаве, которыми они непременно удивят и шокируют зрителей», — комментирует старт работы генеральный директор more.tv Иван Гродецкий.
фото: Видеосервис more.tv
Героями первого сезона стали двое молодых людей, которые были вынуждены покинуть родной город и бежать в Москву, где оказались в центре опасного и в то же время захватывающего мира онлайн-развлечений и порноиндустрии. Премьера сериала состоялась 1 апреля 2021 года. Он стал участником международных фестивалей в США и Португалии, завоевал награды на смотрах Tokio Short Film Festival и Urban Mediamakers Film Festival.
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