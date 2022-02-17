Эмбер Хёрд побывает «В огне»

Американская актриса Эмбер Хёрд исполнит главную роль в историческом триллере «В огне». Поставит картину Конор Эллин, снявший боевики «Пылающий остров» и «Пограничный патруль», пишет Variety.
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Действие фильма развернется в Колумбии конца XIX века. Супружеская пара с маленьким сыном, страдающим аутизмом, сталкивается с непониманием местных жителей и священника, уверенного, что мальчик одержим демонами. Ребенка считают источником всех бед деревни. Хёрд сыграет американского психолога, которого отец мальчика пригласит в дом после смерти жены. Партнерами актрисы по площадке станут испанец Эдуардо Норьега, известный по фильму «Идеальные незнакомцы» и сериалу «Инес души моей», и маленький Лоренцо МакГоверн Дзаини, подаривший свой голос Пиноккио Маттео Гарроне.
Съемки начнутся 21 февраля в итальянском регионе Апулия.
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