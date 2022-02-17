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Эмбер Хёрд побывает «В огне»

17 февраля
2022 год

Новости кино >>
17 февраля 2022

Американская актриса Эмбер Хёрд исполнит главную роль в историческом триллере «В огне». Поставит картину Конор Эллин, снявший боевики «Пылающий остров» и «Пограничный патруль», пишет Variety.

Эмбер Хёрд побывает «В огне»
фото: Shutterstock

Действие фильма развернется в Колумбии конца XIX века. Супружеская пара с маленьким сыном, страдающим аутизмом, сталкивается с непониманием местных жителей и священника, уверенного, что мальчик одержим демонами. Ребенка считают источником всех бед деревни. Хёрд сыграет американского психолога, которого отец мальчика пригласит в дом после смерти жены. Партнерами актрисы по площадке станут испанец Эдуардо Норьега, известный по фильму «Идеальные незнакомцы» и сериалу «Инес души моей», и маленький Лоренцо МакГоверн Дзаини, подаривший свой голос Пиноккио Маттео Гарроне.

Съемки начнутся 21 февраля в итальянском регионе Апулия.
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№ 1
Darius OT   17.02.2022 - 17:39
Такую личность, как Хёрд, следовало бы в принципе отлучить от какой-либо работы в кинематографе. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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