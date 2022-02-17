Телеканал «Dомашний» расскажет историю «Случайного брака»

Сериал расскажет историю Насти Кирсановой, которая чтобы избавиться от навязанного матерью жениха Тимофея, выходит замуж за малознакомого столичного мажора Дениса. Но наутро карета превращается в тыкву, и новоявленный муж куда-то испаряется, а Тимофей вновь тут как тут. По местам все расставит любовь.
«Проект научит зрителей обдумывать свои действия и понимать, что наши поступки влияют на судьбы окружающих. Да и наша собственная жизнь может измениться в любую секунду», — рассказывает о фильме актер Илья Денискин. «Моя героиня нравится мне искренностью и внутренней силой. Стойкость характера помогает ей выстоять в непростых обстоятельствах. И еще она искренне увлечена творчеством и верит в любовь. Ведь все имеет смысл, если речь идет о любви», — добавляет Александра Соловьева.
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