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Телеканал «Dомашний» расскажет историю «Случайного брака»

17 февраля
2022 год

Новости кино >>
17 февраля 2022

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Случайный брак». Главные роли исполнили Александра Соловьева, Максим Иванов и Илья Денискин, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», который в скором времени покажет картину.

Сериал «Случайный брак»
фото: Телеканал «Dомашний»

Сериал расскажет историю Насти Кирсановой, которая чтобы избавиться от навязанного матерью жениха Тимофея, выходит замуж за малознакомого столичного мажора Дениса. Но наутро карета превращается в тыкву, и новоявленный муж куда-то испаряется, а Тимофей вновь тут как тут. По местам все расставит любовь.

«Проект научит зрителей обдумывать свои действия и понимать, что наши поступки влияют на судьбы окружающих. Да и наша собственная жизнь может измениться в любую секунду», — рассказывает о фильме актер Илья Денискин. «Моя героиня нравится мне искренностью и внутренней силой. Стойкость характера помогает ей выстоять в непростых обстоятельствах. И еще она искренне увлечена творчеством и верит в любовь. Ведь все имеет смысл, если речь идет о любви», — добавляет Александра Соловьева.

Участие в съемках приняли Зоя Мансурова, Анна Швол, Ярослав Шуменков, Наталья Меньшова, Валерий Сторожик, Марина Кондратьева и другие артисты. Режиссером выступил Евгений Семенов, работавший над сериалами «Анна-детективъ» и «Про Веру».
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