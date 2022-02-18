Королеве трэша Джули Стрэйн исполнилось бы 60 лет

Сегодня, 18 февраля, исполнилось бы 60 лет звезде журнала Penthouse, королеве фильмов категории B, сестре актрисы Лиззи Стрэйн, американской актрисе, режиссеру, продюсеру и сценаристке Джули Стрэйн
.
Джули Энн Стрэйн
родилась 18 февраля 1962 года в калифорнийском городе Конкорд. Окончила высшую шкорлу Плезант Хилл. Училась в Пэт колледже университета Калифорнии. В 1991-м и 1993-м появлялась на обложках журнала Penthouse.
В кино дебютировала в 1990-м, сыграв эпизодическую роль в комедии «Изгоняющий заново
». Круг ее ролей был ограничен в силу очень высокого роста 1 метр 86 см. Снималась преимущественно в боевиках, фильмах ужасов, комедиях и эротических триллерах. Неоднократно сотрудничала с королями трэша Джимом Уайнорски
и Ллойдом Кауфманом
. Трюки выполняла самостоятельно. C 1997-го выступала как сценарист, режиссер-постановщик и продюсер фильмов и телесериалов. В том же году вышла ее автобиография Six Foot One and Worth the Climb. Была замужем за создателем комиксов про черепашек-ниндзя Кевином Истмэном.
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На счету актрисы более 130 ролей в кино и на телевидении. В частности, ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Двойной удар», «Спасатели Малибу
», «Во имя справедливости
», «Каффс
», «Голый пистолет 33 1/3: последний выпад
», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3
» и «Токсичный мститель 4
». Подарила свой голос главной героине мультфильма «Тяжёлый металл 2000
» и персонажам игр Johnny Mnemonic: The Interactive Action Movie и Heavy Metal: F.A.K.K.².
Большая часть юности Джули Стрейн стерлась с ее памяти, так как она перенесла ретроградную амнезию из-за серьезной травмы головы, полученной при падении с лошади. В 2018-м актриса объявила, что страдает тяжелой формой деменции, являющейся результатом этой травмы. Скончалась 10 января 2021-го от последствий деменции.
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