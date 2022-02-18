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Королеве трэша Джули Стрэйн исполнилось бы 60 лет

18 февраля
2022 год

Новости кино >>
18 февраля 2022
Сегодня, 18 февраля, исполнилось бы 60 лет звезде журнала Penthouse, королеве фильмов категории B, сестре актрисы Лиззи Стрэйн, американской актрисе, режиссеру, продюсеру и сценаристке Джули Стрэйн.


Джули Энн Стрэйн родилась 18 февраля 1962 года в калифорнийском городе Конкорд. Окончила высшую шкорлу Плезант Хилл. Училась в Пэт колледже университета Калифорнии. В 1991-м и 1993-м появлялась на обложках журнала Penthouse.

В кино дебютировала в 1990-м, сыграв эпизодическую роль в комедии «Изгоняющий заново». Круг ее ролей был ограничен в силу очень высокого роста 1 метр 86 см. Снималась преимущественно в боевиках, фильмах ужасов, комедиях и эротических триллерах. Неоднократно сотрудничала с королями трэша Джимом Уайнорски и Ллойдом Кауфманом. Трюки выполняла самостоятельно. C 1997-го выступала как сценарист, режиссер-постановщик и продюсер фильмов и телесериалов. В том же году вышла ее автобиография Six Foot One and Worth the Climb. Была замужем за создателем комиксов про черепашек-ниндзя Кевином Истмэном.

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На счету актрисы более 130 ролей в кино и на телевидении. В частности, ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Двойной удар», «Спасатели Малибу», «Во имя справедливости», «Каффс», «Голый пистолет 33 1/3: последний выпад», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3» и «Токсичный мститель 4». Подарила свой голос главной героине мультфильма «Тяжёлый металл 2000» и персонажам игр Johnny Mnemonic: The Interactive Action Movie и Heavy Metal: F.A.K.K.².

Большая часть юности Джули Стрейн стерлась с ее памяти, так как она перенесла ретроградную амнезию из-за серьезной травмы головы, полученной при падении с лошади. В 2018-м актриса объявила, что страдает тяжелой формой деменции, являющейся результатом этой травмы. Скончалась 10 января 2021-го от последствий деменции.
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Королеве трэша Джули Стрэйн исполнилось бы 60 лет фотографии
Королеве трэша Джули Стрэйн исполнилось бы 60 лет фотографии
Королеве трэша Джули Стрэйн исполнилось бы 60 лет фотографии
Королеве трэша Джули Стрэйн исполнилось бы 60 лет фотографии
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