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Создатель «БоксБалета» Антон Дьяков снял новый мультфильм в совершенно другой стилистике

18 февраля
2022 год

Новости кино >>
18 февраля 2022
Номинант на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» Антон Дьяков в рамках пресс-конференции ТАСС рассказал о своем мультфильме «БоксБалет» и планах на будущее.

Создатель «БоксБалета» Антон Дьяков снял новый мультфильм в совершенно другой стилистике
фото: «БоксБалет»

«Это история о том, что двое людей находят друг друга, несмотря на то, что принадлежат к разным мирам — балету и боксу. Мне важно было показать, что на самом деле между ними гораздо больше общего, чем различий», — поведал о своей картине режиссер.

По словам Дьякова, создание авторской анимации — это очень кропотливая работа, даже несмотря на то, что технологии сильно упрощают выполнение каких-либо творческих задач. Нередко бывает, что пару минут мультипликаторы могут делать годами.

Создатель «БоксБалета» Антон Дьяков снял новый мультфильм в совершенно другой стилистике
фото: rbc.ru

Он подчеркнул, что для него важна зрительская реакция на придуманных им персонажей в духе «Ой, он кого-то мне напоминает». При создании героев аниматор делает наметки, берет из памяти лица и собирает их по кусочкам как паззл.

На данный момент Антон Дьяков пишет несколько сценариев, основной и маленькие. Писать и придумывать — это самая интересная фаза для него. Он также рассказал, что недавно закончил работу в отличной от «БоксБалета» стилистике, «с радикальными вещами».
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