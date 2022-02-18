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Не стало Геннадия Юхтина

18 февраля
2022 год

Новости кино >>
18 февраля 2022

Не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, популярного советского и российского актер кино и театра Геннадия Юхтина, ранее госпитализированного с коронавирусом. Ему было 89 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из Союза кинематографистов РФ.

Юхтин был госпитализирован в одну из столичных клиник в начале февраля. Когда его состояние стабилизировалось, актера выписали домой по его просьбе, однако 15 февраля его вновь забрали в больницу.

Не стало Геннадия Юхтина
фото: day.ru

Геннадий Гаврилович родился в селе Чубовка Куйбышевской области 30 марта 1932 года в семье молодых коммунистов, давших детям имена, характерные для первых послереволюционных десятилетий — Идея и Гений. В десять лет мальчик осиротел: мать погибла на фронте, а отец — умер от ран, и попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. В 1955-м окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, выпускник мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Тогда же был принят в труппу Театра-студии киноактера.

В кино с 1955-го. В этот год вышло сразу четыре картины с его участием: «Дамы и кавалеры», «Дело Румянцева», «Тайна вечной ночи» и «Чужая родня». Всего на счету мастера 170 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Мичман Панин», «Жаворонок», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы», «Мёртвый сезон», «Ошибка резидента», «Эта весёлая планета», «Сибириада», «Остров сокровищ», «Михайло Ломоносов», «Исаев» и многие другие. Последней работой для него стал сериал «Хор».
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