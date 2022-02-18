Не стало Геннадия Юхтина

Не стало заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РФ, популярного советского и российского актер кино и театра Геннадия Юхтина
, ранее госпитализированного с коронавирусом. Ему было 89 лет. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на собеседника из Союза кинематографистов РФ.
Юхтин был госпитализирован в одну из столичных клиник в начале февраля. Когда его состояние стабилизировалось, актера выписали домой по его просьбе, однако 15 февраля его вновь забрали в больницу.
Геннадий Гаврилович
родился в селе Чубовка Куйбышевской области 30 марта 1932 года в семье молодых коммунистов, давших детям имена, характерные для первых послереволюционных десятилетий — Идея и Гений. В десять лет мальчик осиротел: мать погибла на фронте, а отец — умер от ран, и попал в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. В 1955-м окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, выпускник мастерской Бориса Бибикова
и Ольги Пыжовой
. Тогда же был принят в труппу Театра-студии киноактера
.
В кино с 1955-го. В этот год вышло сразу четыре картины с его участием: «Дамы и кавалеры», «Дело Румянцева
», «Тайна вечной ночи
» и «Чужая родня
». Всего на счету мастера 170 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Весна на Заречной улице
», «Баллада о солдате
», «Мичман Панин
», «Жаворонок
», «Акваланги на дне
», «Неуловимые мстители
», «Братья Карамазовы
», «Мёртвый сезон
», «Ошибка резидента
», «Эта весёлая планета
», «Сибириада
», «Остров сокровищ
», «Михайло Ломоносов
», «Исаев
» и многие другие. Последней работой для него стал сериал «Хор
».
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