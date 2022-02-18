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Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия».

18 февраля
2022 год

Новости кино >>
18 февраля 2022
В Санкт-Петербурге стартовали съемки ироничного детектива «Без прикрытия». Главную роль в сериале исполнит Михаил Тарабукин, уточняет пресс-служба Пятого канала, отвечающего за его производство совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа». В пилотный проект войдут четыре эпизода по 45 минут каждый. Съемки, помимо Северной столицы, будут также проходить в локациях Пскова.

В основе сюжета история двух братьев близнецов. Один – первоклассный вор Богдан Вольный, любит свободу и живет по понятиям. А второй, Григорий – оперативник в полиции. Карьера не сложилась, коллеги им помыкают, «друзья» кидают на деньги, а криминал, с которым Гриша должен бороться, совсем его не боится. Двух совершенно разных по характеру персонажей и исполнит Тарабукин. Его телезрители Пятого канала знают, как «морского дьявола» с позывным Риф.

Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия».
фото: пресс-служба Пятого канала

Одного из центральных персонажей криминального детектива играет Нодар Джанелидзе. Теперь он не оперативник в погонах из «Великолепной пятёрки», а уголовник и главарь банды по кличке Уголек, промышляющий гоп-стопами и квартирными кражами. По словам актера, ему «приятно работать в таком необычном проекте. Во-первых, оригинальные локации. Первый день съемок прошел в знаменитом СИЗО "Кресты". Масштабный объект, со своими легендами и тайнами. Как мне кажется, и кадры получаются со своей особой атмосферой. Кроме того, это будет еще один выездной сериал Пятого канала, где улицы Петербурга будут чередоваться с локациями древнего русского города, что добавит особого очарования фильму. Зрителю всегда интересно многообразие и разноплановость картинки».

Уголек уговаривает Богдана Вольного ограбить передвижную ювелирную выставку. Вольный выполняет самую сложную работу – вскрывает сейф, но попадает в руки полиции. Драгоценности он успевает скинуть Угольку, на суде берет всю вину на себя. И совершенно полной неожиданностью для Богдана становится появление в изоляторе его брата. Близнецы не общались много лет. Полицейский рассказывает, что Уголек задумал отравить Богдана бразильскими грибами: несколько шляпок добавить в еду – и смерть будет выглядеть как естественная. А вот от одной шляпки у человека отключается сознание на несколько дней. Каково же было удивление брата-оперативника, когда он очнулся в тюремной камере своего близнеца, а Богдан отправился на свободу, чтобы поквитаться с Угольком.
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Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия». фотографии
Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия». фотографии
Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия». фотографии
Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия». фотографии
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