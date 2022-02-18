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Министерство культуры утвердило единую сумму для поддержки игровых проектов

18 февраля
2022 год

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18 февраля 2022
Министерство культуры утвердило единый максимальный размер субсидии на производство национальных игровых фильмов. В 2022 году победившему в конкурсе проекту могут выделить до 100 млн рублей. До этого решения допустимый размер субсидии на производство авторской киноленты (до 50 млн рублей) был меньше средств на создание детского или социально-значимого фильма (до 70 млн рублей). Максимальный размер финансовой поддержки игрового дебюта увеличен с 30 до 50 млн рублей, уточняется на сайте ведомства.

Заявки на конкурс от организаций кинематографии Минкульт будет принимать с 21 февраля до начала мая в зависимости от направления поддержки. Работы, которые получат финансирование, определят к июню.

Министерство культуры утвердило единую сумму для поддержки игровых проектов
фото: regnum.ru

В конкурсе, по сложившейся традиции, примут участие игровые, документальные и анимационные работы. В первой категории осуществляется отбор авторских и экспериментальных фильмов, лент социально значимой тематики, детских картин, проектов совместного производства с миноритарным участием России и дебютов. В неигровой категории — короткометражных, полнометражных, научно-популярных работ, фильмов совместного производства с миноритарным участием России и дебютных лент. В анимации будут рассматривать короткий метр, сериалы, миноритарную копродукцию и дебюты.

Кроме того, Минкультуры в этом году осуществляет отбор на завершение производства игровых фильмов для поддержки проектов, у которых съемочный период закончился или съемки находятся в завершающей стадии. В данном случае субсидия составит до 30 млн рублей для проекта. Также стало известно, что ведомство впервые проведет питчинги анимационных сериалов.
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