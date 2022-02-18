Министерство культуры утвердило единую сумму для поддержки игровых проектов

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Актеру было 89 лет

18 февраля

Создатель «БоксБалета» Антон Дьяков снял новый мультфильм в совершенно другой стилистике

Номинант на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» рассказал о своей работе и планах на будущее