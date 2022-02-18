Кирилл Кяро и Рина Гришина почувствуют «Власть» в триллере Алексея Красовского

Это десятисерийная история о том, как девять девушек отправляются на съёмки клипа и бесследно пропадают. На связь с родственниками выходит мужчина, который требует выкуп. Однако, когда деньги собраны, похититель перестает выходить на связь. Так начинается опасная игра, где власть переходит из рук палачей в руки их жертв.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса Okko
В своей новой работе Алексей Красовский остался верен аскетичному камерному кино, где все действие происходит в одной локации. В большинстве эпизодов в кадре не более двух героев, а все действие умещается в одном месте.
«Первую серию мы сняли сами, и пришли в Okko уже с пилотом, предложив развить историю. В процессе написания мы решили, что хочется не только снять продолжение, но и рассказать предысторию событий. Более того, мы предложили необычный для сериалов формат: когда в каждой серии мы встречаем новых героев, а уже знакомые зрителям персонажи раскрываются с другой стороны: из жертв они становятся палачами, и наоборот. Наш проект сложно уместить в рамки горизонтального повествования, где события развиваются линейно, или вертикального, когда можно смотреть серии в произвольном порядке. Мы надеемся, что этот сериал будет понятен и интересен начиная с любой серии», — рассказал Алексей Красовский.
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