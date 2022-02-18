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Студентам московских киношкол предоставили шанс получить гранты мэра Москвы

18 февраля
2022 год

Новости кино >>
18 февраля 2022
Московские власти ввели новые меры поддержки молодых кинематографистов. Как сообщает пресс-служба Москино, руководителем департамента культуры Москвы Александром Кибовским подписан приказ по итогам встречи Сергея Собянина со студентами, мастерами, кураторами и руководителями столичных киношкол, прошедшей 27 августа 2021 года в кинотеатре «Москино Звезда».

Студентам московских киношкол предоставили шанс получить гранты мэра Москвы
фото: rg.ru

Теперь студенческие киноработы смогут претендовать на получение гранта мэра, задуманного с целью поддержки кинопроизводителей, создающих положительный образ Москвы в киноискусстве. Прием заявок осуществляет Московская кинокомиссия до 31 марта текущего года. Кроме того, кинотеатр «Москино Салют» послужит базой для создания специального центра показа фильмов, снятых студентами. Кинопоказы будут проводить ежемесячно по запросу киношкол.

Впервые в рамках финансовой помощи талантливым студентам частных московских киношкол выделят десять специальных стипендий на оплату обучения в будущем учебном году. Поддержку получат десять студентов, обучающихся в «Московской школе кино», Высшей школе кино «АРКА», Школе кино и телевидения «Индустрия», Высших курсах сценаристов и режиссёров им.Г.Н.Данелии и «Московской школе нового кино». По результатам тестовых заданий и проведенных собеседований учебные заведения будут направлять заявки на оказание финансовой поддержки обучения студентов (не менее двух кандидатов) в ГБУК города Москвы «Московское кино», где впоследствии сформируют список кандидатов. Финансовая помощь будет осуществляться в виде гранта.
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