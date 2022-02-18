Премьера сериала «ЮЗЗЗ» с Марией Машковой и Гелой Месхи состоится в первый день весны

Восьмисерийная история снималась в Ростове-на-Дону. Сюжет разворачивается в южной донской столице, неблагополучных районах — ростовских «фавелах», где главный герой Равиль оказывается в центре криминальных разборок по разделу территорий. Он программист и мечтает получить грант, чтобы уехать учиться в Америку, но до светлого будущего ждать долго, а деньги нужны Равилю уже сейчас. Поэтому он принимает опасное предложение местного «авторитета».
В реальности в Ростове-на-Дону нет района «Юго-Запад» — это художественный элемент, уточняет креативный продюсер сериала Илья Шаф. Такое название дали необеспеченной части старого города. К тому же, сокращение «ЮЗЗЗ» имеет и другое значение — от слова «юзать». Но, несмотря на важную криминальную сюжетную линию, сериал не об этом, а о молодежи, подчеркивает Стас Иванов. Режиссеру «хотелось, чтобы это была какая-то теплая, южная история — с этими мыслями мы и искали город действия. Мы приехали в Ростов и влюбились в него сразу. В нашем сериале город, где все происходит, играет большую роль. Можно сказать, что Ростов – папа стал одним из действующих персонажей. И в этот город мы ехали не за криминальным климатом, а за южной романтикой и красотой».
В сериале снимались местные жители Ростова-на-Дону и популярные в городе хип-хоп исполнители. Чтобы снять одну из сцен, съемочная группа организовала реальный баскетбольный турнир на крыше торгового центра. «Собрали 32 самые крутые команды по уличному баскетболу три на три, которые два дня по-настоящему рубились за призы, а мы внутри организовали съемочный процесс», — вспоминает Илья Шаф.
Для съемок сцены, в которой герои пришли на тусовку в клуб, в Москве организовали настоящий сольный концерт группы «Недры» с участием ее реальных фанатов и молодых музыкантов, специально приехавших из Ростова-на-Дону.
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