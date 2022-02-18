Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег»

18 февраля
2022 год

Новости кино >>
18 февраля 2022
В сети появился трейлер трагикомедии «Первый снег» режиссёра-дебютантки Наталии КончаловскойПраздник»).


На торжественной церемонии вручения дипломов выпускница МГИМО Кристина внезапно падает в обморок прямо на сцене, не успев произнести фразу: «Это то, к чему мы все стремились, но это еще не конец». Дальше Кристину ждет настоящий тупик — стажировка в консалтинговой компании по продвижению кукурузных шариков и многозлаковых хлопьев. Мама Кристины Марина донимает дочь бесконечными разговорами о том, как правильно себя подавать, чтобы побыстрей найти жениха. Сама Марина ведет двойную жизнь, днем работая риелтором и кокетничая с холостым клиентом, а вечером перевоплощаясь в героиню дамских любовных романов из старинной заграничной жизни, которые она сама же и пишет.

Начальница Кристины Оксана выглядит женщиной абсолютно состоявшейся в деловой и личной жизни. Однако на самом деле поговорить по душам она может лишь с фикусом, а ее 10-летняя дочь, измученная сеансами у психолога, находит отдушину в своем видеоблоге «Алиса в стране хомяков». Хомяк составляет единственную компанию старшекласснику Павлу, пока на звуки его трубы снизу не поднимается соседка Кристина. Судьбы всех этих персонажей связаны невидимыми нитями, однако главное, что объединяет их, — ощущение одиночества и потерянности, несмотря на кажущуюся близость с родственниками, иногда даже слишком тесную.

Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег»

«Я пыталась на какой-то легкой ноте поднять важные вопросы: как мы делаем свои выборы по жизни? Насколько эти выборы нам принадлежат? Почему большинство людей занимаются совсем не тем, чем бы им на самом деле хотелось? — объяснила режиссёр. — Ответа у меня нет. Это сложный процесс — понимания своих собственных стремлений, желаний, попытка самореализации и гармонизации внешнего и внутреннего. Большинство из нас понимает, чего мы не хотим — а вот чего хотим, с этим сложнее».

Главные роли в картине сыграли Елена Морозова, Юлия Шульева, Анна Пересильд, Марина Маныч, Маргарита Аброськина, Марк Эйдельштейн, Алексей Ильин и Иван Агапов.

Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег»

«История отношений между матерью и дочерью для меня сейчас очень важна, потому что у меня подрастают дети, и мне хочется прожить разные истории именно как матери, — рассказала Елена Морозова. — Моя героиня пытается с помощью дочери исправить то, что ей самой не удалось в свое время. Она влюбилась, рано забеременела, родила, и поэтому у нее не сложилось какой-то научной карьеры. Чтобы это компенсировать, она стремилась дать дочери хорошее образование и возлагает на нее большие надежды: что у нее сложится все то, что не сложилось у матери. Это достаточно распространенная ситуация у мамы с дочкой. Мне эта история очень симпатична тем, что у моей героини есть некая параллельная жизнь, в которой есть место для искусства и творчества. Это невероятно трогательно, в то же время смешно, и в каких-то моментах это прямо про меня. Моя романтичность и иллюзии по отношению к этому миру именно такого плана — когда ты немножко все приукрашиваешь, а потом все оказывается совсем не так».

Премьера картины состоялась в августе прошлого года в конкурсной программе 29-го кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге. В российский прокат «Первый снег» выйдет 3 марта.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Молоко» и «Иваново счастье» вошли в линейку пятничных премьер на видеосервисе START
«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»
«Первый снег», «Второе солнце» и другие явления в конкурсе фестиваля «Окно в Европу»-2021
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Маргарита АброськинаИван АгаповАлексей ИльинНаталия Кончаловская (II)Марина МанычЕлена МорозоваАнка ПересильдМарк Эйдельштейн
фильмы
Первый снег

фотографии >>
Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег» фотографии
Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег» фотографии
Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег» фотографии
Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Невзоров
18 февраля ушёл из жизни актёр Борис Невзоров.
Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.
Светлана Сорокина
17 февраля ушла из жизни актриса Светлана Сорокина.
Аловуддин Абдуллаев
17 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Аловуддин Абдуллаев.

День рождения >>

Константин Григорьев
Ольга Кавалай-Аксёнова
Игорь Ключников
Замира Колхиева
Екатерина Мельник
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Тимофей Фёдоров
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Молли Рингуолд
Грета Скакки
Джули Стрэйн
Джон Траволта
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2022
Ночь на Земле
драма, комедия
Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 1991
Жажда золота
триллер
Австралия, 2021
Иллюзия контроля
драма, триллер
Великобритания, Германия, Украина, 2021
Внебрачные связи
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Однажды в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Гонка со временем
триллер
Канада, США, 2021
Камон Камон
драма
США, 2021
Пиноккио. Правдивая история
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, сказка, экранизация
Россия, 2021
Материнское воскресенье
драма, экранизация
Великобритания, 2021
Синдром
мистика, фильм ужасов
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram