Всё бросить и уехать в Арктику: трейлер фильма Наталии Кончаловской «Первый снег»

В сети появился трейлер трагикомедии «Первый снег
» режиссёра-дебютантки Наталии Кончаловской
(«Праздник
»).
На торжественной церемонии вручения дипломов выпускница МГИМО Кристина внезапно падает в обморок прямо на сцене, не успев произнести фразу: «Это то, к чему мы все стремились, но это еще не конец». Дальше Кристину ждет настоящий тупик — стажировка в консалтинговой компании по продвижению кукурузных шариков и многозлаковых хлопьев. Мама Кристины Марина донимает дочь бесконечными разговорами о том, как правильно себя подавать, чтобы побыстрей найти жениха. Сама Марина ведет двойную жизнь, днем работая риелтором и кокетничая с холостым клиентом, а вечером перевоплощаясь в героиню дамских любовных романов из старинной заграничной жизни, которые она сама же и пишет.
Начальница Кристины Оксана выглядит женщиной абсолютно состоявшейся в деловой и личной жизни. Однако на самом деле поговорить по душам она может лишь с фикусом, а ее 10-летняя дочь, измученная сеансами у психолога, находит отдушину в своем видеоблоге «Алиса в стране хомяков». Хомяк составляет единственную компанию старшекласснику Павлу, пока на звуки его трубы снизу не поднимается соседка Кристина. Судьбы всех этих персонажей связаны невидимыми нитями, однако главное, что объединяет их, — ощущение одиночества и потерянности, несмотря на кажущуюся близость с родственниками, иногда даже слишком тесную.
«Я пыталась на какой-то легкой ноте поднять важные вопросы: как мы делаем свои выборы по жизни? Насколько эти выборы нам принадлежат? Почему большинство людей занимаются совсем не тем, чем бы им на самом деле хотелось?
— объяснила режиссёр. — Ответа у меня нет. Это сложный процесс — понимания своих собственных стремлений, желаний, попытка самореализации и гармонизации внешнего и внутреннего. Большинство из нас понимает, чего мы не хотим — а вот чего хотим, с этим сложнее
».
Главные роли в картине сыграли Елена Морозова
, Юлия Шульева
, Анна Пересильд
, Марина Маныч
, Маргарита Аброськина
, Марк Эйдельштейн
, Алексей Ильин
и Иван Агапов
.
«История отношений между матерью и дочерью для меня сейчас очень важна, потому что у меня подрастают дети, и мне хочется прожить разные истории именно как матери
, — рассказала Елена Морозова. — Моя героиня пытается с помощью дочери исправить то, что ей самой не удалось в свое время. Она влюбилась, рано забеременела, родила, и поэтому у нее не сложилось какой-то научной карьеры. Чтобы это компенсировать, она стремилась дать дочери хорошее образование и возлагает на нее большие надежды: что у нее сложится все то, что не сложилось у матери. Это достаточно распространенная ситуация у мамы с дочкой. Мне эта история очень симпатична тем, что у моей героини есть некая параллельная жизнь, в которой есть место для искусства и творчества. Это невероятно трогательно, в то же время смешно, и в каких-то моментах это прямо про меня. Моя романтичность и иллюзии по отношению к этому миру именно такого плана — когда ты немножко все приукрашиваешь, а потом все оказывается совсем не так
».
Премьера картины состоялась в августе прошлого года в конкурсной программе 29-го кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге. В российский прокат «Первый снег
» выйдет 3 марта.
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