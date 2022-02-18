Не стало актера Бориса Невзорова

Актер, народный артист РФ Борис Невзоров
умер из-за ковида в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС
.
Борис Георгиевич
родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края, играл в Астраханском ТЮЗе
, затем учился с Московском театральном училище имени М.С. Щепкина, но ушёл по собственному желанию. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. Был актером московского Нового драматического театра
(1975-1982, 1986-1988), Театра имени Моссовета
(1984-1986), актёр Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького (1989-1991). С 1993 по 2005 годы – актёр Московского драматического театра имени К.С. Станиславского
. С 2005 года – актёр Малого театра
.
На его счету больше сотни ролей в фильмах и сериалах. От главной роли в телефильме «Главный конструктор
», где он сыграл изобретателя «Т-34» Михаила Кошкина, до хоть и второстепенных, но ключевых ролей в сериалах «Ищейка
», «Динозавр
», «София
», «Воронины
». Выражаем соболезнования родным и близким актера.
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