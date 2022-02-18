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Не стало актера Бориса Невзорова

18 февраля
2022 год

Новости кино >>
18 февраля 2022

Актер, народный артист РФ Борис Невзоров умер из-за ковида в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС.

Не стало актера Бориса Невзорова

Борис Георгиевич родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края, играл в Астраханском ТЮЗе, затем учился с Московском театральном училище имени М.С. Щепкина, но ушёл по собственному желанию. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. Был актером московского Нового драматического театра (1975-1982, 1986-1988), Театра имени Моссовета (1984-1986), актёр Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького (1989-1991). С 1993 по 2005 годы – актёр Московского драматического театра имени К.С. Станиславского. С 2005 года – актёр Малого театра.

На его счету больше сотни ролей в фильмах и сериалах. От главной роли в телефильме «Главный конструктор», где он сыграл изобретателя «Т-34» Михаила Кошкина, до хоть и второстепенных, но ключевых ролей в сериалах «Ищейка», «Динозавр», «София», «Воронины». Выражаем соболезнования родным и близким актера.
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