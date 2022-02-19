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Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю

19 февраля
2022 год

Новости кино >>
19 февраля 2022
Последние слухи о «Человеке-бензопиле», 20-летний юбилей «Королевы Воров» и таинственные намеки на новый тайтл во вселенной «Стального алхимика» — аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей. О чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

Читать Лучше не звоните Эрену: рекап 22 серии «Атаки титанов»

Liden FilmsТокийские мстители», «Клуб Раймана») готовится к релизу «Песни ночных сов» — нового аниме о бессоннице, ночных прогулках и вампирах. По такому случаю в сеть выкатили новый трейлер, в котором можно полюбоваться на Надзуну Нанакусу.



Кто кого кусает и почему герои не могут уснуть, мы разбирались как-то в отдельной заметке.

Читать Обзор аниме «Токийские мстители»

Ранобэ Тофу Маёи «Черный призыватель» вот-вот обзаведется аниме-адаптацией. О чем радостно сообщила студия Satelight, известная по таким тайтлам, как «Сказка о хвосте феи», «Свиной рамэн из Хакаты» и «Космический линкор «Ямато» 2205: Новое приключение».

Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю

По названию уже ясно, что к релизу готовится очередной исекай: главный герой — обычный японский попаданец, который ничего не помнит о прошлой жизни, но точно знает: он — призыватель. Дату выхода в эфир и трейлер студия пока не отдает.

Смотреть Трейлер и синопсис «Космического линкора «Ямато» 2205»

Зато студия 8-bit охотно делится видеоматериалами предстоящего релиза «Синяя тюрьма: Блю Лок» и недавно выкатила новый трейлер.



Мы уже рассказывали о грядущем побоище на футбольном поле в отдельной новости.

Читать О тяжелой судьбе аниме-франшизы «Гол!»

Нетфликсовская версия «Новых римских бань» готова явить себя зрителям 28 марта.



Оригинальная манга Мари Ямадзаки об архитекторе общественных бань Луции, который из Древнего Рима переместился в современную Японию, собрала несколько престижных наград и пережила экранизацию ровно десять лет назад. Как проявит себя версия стриминг-гиганта — узнаем буквально через месяц.

Читать Аниме-планы Netflix на ближайший год

Официальный сайт 25-го полнометражного аниме по франшизе «Детектив Конан» поделился кей-артом и новым трейлером.



Напомним, что «Хэллоуинская невеста» выходит в японский прокат 15 апреля. Поподробнее о сюжете можно почитать в отдельной новости.

Читать «Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью

Манге «Королева воров» в этом году стукнуло 20 лет, и в честь этого East Fish Studio готовят релиз OVA «Королева воров любит цирк». Аниме расскажет о противостоянии титульной преступницы с цирковой труппой, укравшей из-под носа Королевы проклятую жемчужину. В Японии все это удовольствие планируют показать в начале лета.



Студия East Fish Studio преимущественно известна вспомогательной работой — например, над промежуточной анимацией в «Акудама Драйв», «Приоритете чудо-яйца», «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» и «Не издевайся надо мной, Наготоро».

Читать Обзор аниме «Приоритет-чудо-яйца»

Стала известна дата премьеры четвертого сезона эпоса «Царство»: сказ об объединении Китая продолжится 9 апреля.

Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю

Запустила серию легендарная Studio Pierrot, которая смастерила «Крутого учителя Онидзуку» и «Наруто», а последние два сезона доверила дочерней студии Pierrot Plus. Она, впрочем, тоже не лыком шита: помогала старшей с двумя сезона «Токийского гуля».

Смотреть онлайн «Крутой учитель Онидзука»

Стриминг-сервис Crunchyroll, специализирующийся на аниме, завел собственное приложение для игровой консоли Nintendo Switch.

Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю

Помимо потокового вещания, японскую мультипликацию можно будет смотреть и офлайн — это первое приложение на японском гибриде с подобной функцией.

Смотреть Анонс третьего сезона «Истребителя демонов»

Цифровой релиз полнометражного аниме «Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев» назначен на 16 февраля сего года. Его сопроводили таким вот тизером.



Ранее картина студии Bones собрала по миру порядка $46 миллионов (лучший результат для полнометражек серии). На трехдисковом издании в соседи к «Миссии мировых героев» подселят небольшую OVA «Уход» (Tabidachi), сделанную по мотивам бонусного тома манги, которую зрителям раздавали на премьере. Тем временем, шестой сезон сериала подоспеет уже в октябре.

Смотреть Тизер шестого сезона «Моей геройской академии»

Square Enix открыла новый вебсайт с обратным отсчетом до 2 марта и картинкой Шрама из «Стальношл Алхимика». Параллельно в кинотеатрах Японии раздают флаеры с аналогичным изображением. Несмотря на таинственность, уже понятно, что в начале весны нас ждет нечто полнометражное.

Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю

«Стальной алхимик» рассказывает о мире, раздираемом войнами. В нем существует алхимия, которой и пытаются воспользоваться братья Эдвард и Альфонс, чтобы воскресить покойную мать. Это им не удается, первый теряет тело (его душа сохранена в старинных доспехах), второй — руку и ногу. Годы спустя Альфонс выучивается на алхимика и хочет завершить начатое. Шрам же — убийца государственных алхимиков. По манге Хирому Аракавы вышло два одноименных аниме-сериала, оба делала студия Bones. «Стальной алхимик» из нулевых более вольная экранизация, вышедшая позже адаптация с подзаголовком «Братство» считается более каноничной.

Читать История другого культового аниме — «Ковбоя Бибопа»

Новости из печатных цехов: издательство «Азбука» показало суперобложки к первому омнибусу русскоязычного издания «Магической битвы».
10.

Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю

Тем временем студия Mappa, анонсировавшая недавно второй сезон «Магической битвы», по-прежнему хранит любую информацию об адаптации «Человека-бензопилы» так, словно ей место не в свободном доступе, а в лондонском Тауэре. А там, где при огромном спросе нет официальной информации, всегда плодятся слухи и инсайды. Вот и в твиттере проскочило сообщение, что первый сезон «Человека-бензопилы» выпустят двумя отдельными курами с небольшой паузой — и сразу закроют первый том оригинальной манги. Пруфов нет, но все лучше, чем радиомолчание.
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Акудама ДрайвАтака титановДетектив КонанДетектив Конан: Хэллоуинская невестаКлуб РайманаКосмический линкор Ямато 2205: Новое путешествиеКрутой учитель ОнидзукаМагическая битваМоя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героевНарутоНе издевайся надо мной, НагатороПеснь ночных совПриоритет чудо-яйцаРимские общественные баниСвиной рамэн из ХакатыСиняя тюрьма: Блю ЛокСказка о хвосте феиСквозь слёзы я притворяюсь кошкойСтальной алхимикСтальной алхимик: БратствоТокийские мстителиТокийский гульЧеловек-бензопила

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Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю фотографии
Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю фотографии
Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю фотографии
Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю фотографии
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