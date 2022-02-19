Каждый век мы с друзьями ходим в баню: главные новости аниме за неделю

Последние слухи о «Человеке-бензопиле
», 20-летний юбилей «Королевы Воров
» и таинственные намеки на новый тайтл во вселенной «Стального алхимика
» — аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей. О чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем
самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
каждого эпизода «Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Лучше не звоните Эрену: рекап 22 серии «Атаки титанов»
Liden Films
(«Токийские мстители
», «Клуб Раймана
») готовится к релизу «Песни ночных сов
» — нового аниме о бессоннице, ночных прогулках и вампирах. По такому случаю в сеть выкатили новый трейлер, в котором можно полюбоваться на Надзуну Нанакусу.
Кто кого кусает и почему герои не могут уснуть, мы разбирались как-то в отдельной заметке
.
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Обзор аниме «Токийские мстители»
Ранобэ Тофу Маёи
«Черный призыватель
» вот-вот обзаведется аниме-адаптацией. О чем радостно сообщила студия Satelight
, известная по таким тайтлам, как «Сказка о хвосте феи
», «Свиной рамэн из Хакаты
» и «Космический линкор «Ямато» 2205: Новое приключение
».
По названию уже ясно, что к релизу готовится очередной исекай: главный герой — обычный японский попаданец, который ничего не помнит о прошлой жизни, но точно знает: он — призыватель. Дату выхода в эфир и трейлер студия пока не отдает.
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Трейлер и синопсис «Космического линкора «Ямато» 2205»
Зато студия 8-bit
охотно делится видеоматериалами предстоящего релиза «Синяя тюрьма: Блю Лок
» и недавно выкатила новый трейлер.
Мы уже рассказывали о грядущем побоище на футбольном поле в отдельной новости
.
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О тяжелой судьбе аниме-франшизы «Гол!»
Нетфликсовская версия «Новых римских бань
» готова явить себя зрителям 28 марта.
Оригинальная манга Мари Ямадзаки
об архитекторе общественных бань Луции, который из Древнего Рима переместился в современную Японию, собрала несколько престижных наград и пережила экранизацию
ровно десять лет назад. Как проявит себя версия стриминг-гиганта — узнаем буквально через месяц.
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Аниме-планы Netflix на ближайший год
Официальный сайт 25-го полнометражного аниме по франшизе «Детектив Конан
» поделился кей-артом и новым трейлером.
Напомним, что «Хэллоуинская невеста
» выходит в японский прокат 15 апреля. Поподробнее о сюжете можно почитать в отдельной новости
.
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«Детектива Конана» ждет чаепитие и встреча с тенью
Манге «Королева воров
» в этом году стукнуло 20 лет, и в честь этого East Fish Studio
готовят релиз OVA «Королева воров любит цирк
». Аниме расскажет о противостоянии титульной преступницы с цирковой труппой, укравшей из-под носа Королевы проклятую жемчужину. В Японии все это удовольствие планируют показать в начале лета.
Студия East Fish Studio преимущественно известна вспомогательной работой — например, над промежуточной анимацией в «Акудама Драйв
», «Приоритете чудо-яйца
», «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
» и «Не издевайся надо мной, Наготоро
».
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Обзор аниме «Приоритет-чудо-яйца»
Стала известна дата премьеры четвертого сезона эпоса «Царство
»: сказ об объединении Китая продолжится 9 апреля.
Запустила серию легендарная Studio Pierrot
, которая смастерила «Крутого учителя Онидзуку
» и «Наруто
», а последние два сезона доверила дочерней студии Pierrot Plus
. Она, впрочем, тоже не лыком шита: помогала старшей с двумя сезона «Токийского гуля
».
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«Крутой учитель Онидзука»
Стриминг-сервис Crunchyroll, специализирующийся на аниме, завел собственное приложение для игровой консоли Nintendo Switch.
Помимо потокового вещания, японскую мультипликацию можно будет смотреть и офлайн — это первое приложение на японском гибриде с подобной функцией.
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Анонс третьего сезона «Истребителя демонов»
Цифровой релиз полнометражного аниме «Моя геройская академия. Фильм 3: Миссия мировых героев
» назначен на 16 февраля сего года. Его сопроводили таким вот тизером.
Ранее картина студии Bones
собрала по миру порядка $46 миллионов (лучший результат для полнометражек серии). На трехдисковом издании в соседи к «Миссии мировых героев» подселят небольшую OVA «Уход
» (Tabidachi), сделанную по мотивам бонусного тома манги, которую зрителям раздавали на премьере. Тем временем, шестой сезон
сериала подоспеет уже в октябре.
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Тизер шестого сезона «Моей геройской академии»
Square Enix
открыла новый вебсайт с обратным отсчетом до 2 марта и картинкой Шрама из «Стальношл Алхимика
». Параллельно в кинотеатрах Японии раздают флаеры с аналогичным изображением. Несмотря на таинственность, уже понятно, что в начале весны нас ждет нечто полнометражное.
«Стальной алхимик» рассказывает о мире, раздираемом войнами. В нем существует алхимия, которой и пытаются воспользоваться братья Эдвард и Альфонс, чтобы воскресить покойную мать. Это им не удается, первый теряет тело (его душа сохранена в старинных доспехах), второй — руку и ногу. Годы спустя Альфонс выучивается на алхимика и хочет завершить начатое. Шрам же — убийца государственных алхимиков. По манге Хирому Аракавы вышло два одноименных аниме-сериала, оба делала студия Bones. «Стальной алхимик
» из нулевых более вольная экранизация, вышедшая позже адаптация с подзаголовком «Братство
» считается более каноничной.
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История другого культового аниме — «Ковбоя Бибопа»
Новости из печатных цехов: издательство «Азбука» показало суперобложки к первому омнибусу русскоязычного издания «Магической битвы
».
10.
Тем временем студия Mappa
, анонсировавшая
недавно второй сезон «Магической битвы
», по-прежнему хранит любую информацию об адаптации «Человека-бензопилы
» так, словно ей место не в свободном доступе, а в лондонском Тауэре. А там, где при огромном спросе нет официальной информации, всегда плодятся слухи и инсайды. Вот и в твиттере проскочило сообщение, что первый сезон «Человека-бензопилы» выпустят двумя отдельными курами с небольшой паузой — и сразу закроют первый том оригинальной манги. Пруфов нет, но все лучше, чем радиомолчание.
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