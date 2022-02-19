Том Хэнкс, Роберт Земекис и Эрик Рот воссоединятся спустя три десятилетия после «Форреста Гампа»

Спустя три десятилетия после «Форреста Гампа
» состоится воссоединение создателей культовой картины. Согласно Deadline
, Том Хэнкс
, Роберт Земекис
и сценарист Эрик Рот
объединятся ради того, чтобы перенести на большой экран графический роман Ричарда Макгуайра «Здесь» (Here).
Сюжет новеллы, опубликованной в 2014 году, разворачивается в одной комнате и фокусируется на многих людях, населяющих ее на протяжении многих лет, от прошлого до далекого будущего.
С 1994-го трио ни разу не собиралось вместе. Однако Хэнкс за это время успел сняться у Земекиса в «Изгое
» и посотрудничать с Ротом над лентой «Жутко громко и запредельно близко
».
обсуждение >>