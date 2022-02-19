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Том Хэнкс, Роберт Земекис и Эрик Рот воссоединятся спустя три десятилетия после «Форреста Гампа»

19 февраля
2022 год

Новости кино >>
19 февраля 2022
Спустя три десятилетия после «Форреста Гампа» состоится воссоединение создателей культовой картины. Согласно Deadline, Том Хэнкс, Роберт Земекис и сценарист Эрик Рот объединятся ради того, чтобы перенести на большой экран графический роман Ричарда Макгуайра «Здесь» (Here).

Том Хэнкс, Роберт Земекис и Эрик Рот воссоединятся спустя три десятилетия после «Форреста Гампа»
фото: deadline.com

Сюжет новеллы, опубликованной в 2014 году, разворачивается в одной комнате и фокусируется на многих людях, населяющих ее на протяжении многих лет, от прошлого до далекого будущего.

С 1994-го трио ни разу не собиралось вместе. Однако Хэнкс за это время успел сняться у Земекиса в «Изгое» и посотрудничать с Ротом над лентой «Жутко громко и запредельно близко».
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