Уолтон Гоггинс станет гулем в адаптации Fallout

Джонатан Нолан
и Лиза Джой
нашли актера на ключевую роль в адаптацию знаменитой серии видеоигр Fallout
. Уолтон Гоггинс
воплотит собирательный образ гулей — мутировавших из-за радиации людей, невосприимчивых к последствиям ядерной войны, сообщает Variety
.
За постановку пилотного эпизода сериала для Amazon Prime Video отвечает Нолан. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Производством шоу займутся компании Kilter Films, Amazon Studios, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. От лица разработчиков в качестве продюсеров выступят Тодд Говард и Джеймс Алтман. Съемки начнутся уже в этом году.
Впервые об экранизации Fallout заговорили весной 2020-го, когда публике представили
тизер грядущего сериала.
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События постапокалиптической серии, стартовавшей в 1997 году, разворачиваются в далеком будущем в Пустошах, образовавшихся на месте США после ядерных взрывов. Игрокам предоставлялся шанс играть за героев, которые прежде никогда не видели небо, поскольку родились в Убежищах — подземных бункерах, построенных на случай апокалипсиса. На данный момент вселенная насчитывает четыре основных игры и несколько спин-оффов, включая культовый Fallout: New Vegas от Obsidian Entertainment, мобильную Fallout Shelter и многопользовательский Fallout 76.
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