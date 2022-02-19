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Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock

19 февраля
2022 год

Новости кино >>
19 февраля 2022
Netflix анонсировал экранизацию культовой игровой серии BioShock.

Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock
фото: about.netflix

Сервис адаптирует игры в виде полнометражного художественного фильма при содействии игровых издателей 2K и Take-Two Interactive. Продюсерские функции также возьмет на себя компания Vertigo Entertainment.

Первый BioShock, представляющий собой шутер от первого лица, вышел в 2007 году благодаря стараниям студии-разработчика Irrational Games и геймдизайнера Кена Левина. Действие разворачивалось в подводном городе Восторг, куда в 1960-м после крушения самолета попадает главный герой Джек. Спустя три года вышла вторая часть, созданная без участия Левина и продолжавшая подводную историю. Сам Левин не без помощи талантливого управленца Рода Фергюссона выпустил в 2013-м триквел BioShock Infinite про небесный город Колумбию, Букера Девитта и Элизабет. Официальным лицом этой игры стала российская модель и косплеер Анна Молева. В настоящий момент вовсю идет работа над четвертой частью.

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Слухи об адаптации игровой серии появились еще в 2008-м после выхода первой части, но после ухода из проекта Гора Вербински и Хуана Карлоса Фреснадильо Левин на долгие годы отказался от идеи экранизации.
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№ 1
Круэлла1982   19.02.2022 - 15:19
Атмосфера игры - непередаваема, нетфликс опять все опошлит читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock фотографии
Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock фотографии
Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock фотографии
Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock фотографии
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