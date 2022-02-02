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«Чужие дети» с Алиной Ланиной и Александром Пашковым откроют на «Dомашнем» линейку премьер «Сказочные мелодрамы»

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2 февраля 2022

На «Dомашнем» 7 февраля в 19:00 четырехсерийные «Чужие дети» откроют линейку романтических премьер «Сказочные мелодрамы». Согласно пресс-службе канала, главные роли в мини-сериале Виктора Конисевича сыграли Алина Ланина и Александр Пашков.

«Чужие дети» с Алиной Ланиной и Александром Пашковым откроют на «Dомашнем» линейку премьер «Сказочные мелодрамы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в семье Дарьи все хорошо: любимый человек, сын, новые планы. Однажды ее муж ввязывается в аферу в надежде получить быстрый заработок, и это приводит к полному разорению, теперь на нем висят непомерные долги. Подруга Дарьи Маша предлагает легкий путь получения денег. В семье Бориса тоже проблемы: его жена-актриса не может забеременеть. Маша уговаривает жену Бориса взять суррогатную мать, а точнее сразу двух матерей — вдруг у одной не получится. Но беременеют сразу обе.

Компанию исполнителям главных ролей составили Елена Великанова, Евгений Воловенко, Сергей Векслер, Александр Мохов и другие актеры.

«Компаньонка»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

8 февраля зрительницам представят «Компаньонку» Евы Стрельниковой с Екатериной Варченко и Дмитрием Совой. В сериале также сыграли Елизавета Козлова, Сергей Стрельников, Валерий Панков и Виктория Литвиненко.

Это история фотографа Лизы, которая на выставке знакомится с Олегом Орловым и соглашается стать компаньонкой для его больной дочери. Не сразу, но Лизе удается подружиться с капризной девочкой. Саша Орлова напоминает Лизе погибшую младшую сестру. Лиза узнает, что Саше снятся кошмары. По ночам к ней приходит покойная мама и зовет девочку с собой. Поэтому Саша верит, что скоро умрет. Ни папа, ни мачеха Саши Кристина не придают значения видениям девочки. Но однажды ночью в доме Орловых Лиза сама сталкивается с «призраком». Теперь она должна узнать, кто пугает Сашу, и какая опасность грозит девочке в этом доме.

«Треугольник судьбы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

На следующий день, 9 февраля, состоится телепремьера мелодрамы Романа Барабаша «Треугольник судьбы» с Любавой Грешновой, Владом Никитюком, Александром Константиновым, Романом Полянским, Полиной Василиной и Николаем Бокланом.

По сюжету начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Он не подозревает, что избранный им путь заставит его потерять семью, стать посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

«Двойная спираль»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Линейку премьер продолжит 10 февраля показ четырехсерийной остросюжетной мелодрамы Юрия Владовского «Двойная спираль» с Яной Чигир, Прохором Дубравиным, Кириллом Новицким и Владимиром Бутенко.

Главная героиня сериала, следователь СК Яна Нестеренко, на хорошем счету у начальства и счастлива в браке. Единственное, что омрачает ее жизнь – это отсутствие детей. Яна отправляется в Озерск — город детства, в котором не была двадцать лет – чтобы помочь в расследовании убийства молодой девушки, дочери своей подруги детства. Параллельно с расследованием героиня вспоминает причины, по которым ей пришлось уехать из Озерска — будучи 16-летней школьницей, она забеременела от своего учителя Алексея Пахомова. Узнав про беременность, мать увезла дочь из Озерска, а после родов сообщила, что ребенок не выжил. Спустя двадцать лет Яна узнает, что мать ей соврала: ребенок жив, более того — Алексей с женой усыновили мальчика и воспитали.
Яна и Алексей стремительно сближаются, они понимают, что все годы хранили любовь друг к другу. Улики в расследовании приводят Яну к их с Алексеем сыну, и Сергея Пахомова задерживают.

«Наша доктор»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»


Завершит неделю премьер 11 февраля «Наша доктор» Николая Михайлова с Анной Тараторкиной, Данилой Дунаевым, Дмитрием Пчелой, Юрием Гребельником и Дарьей Трегубовой.

В эпицентре событий мелодрамы оказывается дочь профессора медицины и талантливый кардиохирург Мария Лукаш, которая проводит неудачную операцию девятилетней Майе Громовой. Девочка впадает в кому, а Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации Майи. Стараниями Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, героиня ссорится с отцом и увольняется из его клиники, чтобы потом устроиться в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Марии, которую юные пациенты с симпатией называют «наша доктор», предстоит помочь многим людям, разобраться в причинах неудачной операции, пережить разочарование в близком человеке и найти свое личное счастье.
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