«Естественный отбор» с Марией Корытовой и Ефимом Петруниным покажут на бельгийском сервисе Streamz

Европейская онлайн-премьера веб-сериала Кирилла Алёхина «Естественный отбор» с Марией Корытовой и Ефимом Петруниным в главных ролях состоится на бельгийском видеосервисе Streamz, где представлены фильмы и сериалы ведущих мировых студий, включая HBO, Paramount, Sony и Universal, а также оригинальные проекты. Это первый российский веб-сериал на платформе, уточняет пресс-служба Института развития интернета.
фото: пресс-служба ИРИ
«Мы смотрим кино со всей планеты, и "Естественный отбор" сразу нас покорил.— Нам понравилась героиня — дерзкая, милая и смешная. Понравились режиссура и арт-дирекшн. Это интернациональная история с классным юмором. Молодая аудитория в Бельгии любит романтические комедии, но ищет свежее прочтение классических сюжетов. Ей любопытно узнать, как знакомятся ровесники в России», — рассказал дистрибьютор Бенедикт Самзун из компании Blackpills.
«Естественный отбор» — ироничное драмеди о свиданиях. Главная героиня — Алиса, одинокая москвичка на пороге тридцатилетия. Семья и подруги подталкивают ее сменить статус, но встретить созвучного и при этом свободного мужчину сложнее, чем кажется.
По словам режиссера Кирилла Алёхина, «веб-сериал — это не блокбастер. Он недорогой, сразу выходит онлайн. Покупают веб-сериалы редко. Но зимой мы получили ряд предложений. Сериал уже продан в Бельгию и Южную Корею, обсуждается показ в Таиланде, Франции и США. Это легкая диалоговая комедия о проблемах, с которыми сталкивался каждый зритель, и не важно, где он ходил на свидания — в Москве или Брюсселе».
Руководитель направления «Продвижение фильмов на фестивали» агентства Festagent Юлия Травникова подчеркнула, что «Естественный отбор» «попал в конкурс топовых веб-фестивалей в Бильбао, Марселе, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро», где после первых показов стали приходить запросы от видеосервисов.
Сериал снимается с 2020 года кинокомпаниями Life Is Short и Fakepublish при поддержке Института развития интернета в рамках национального проекта «Культура». Его партнерами выступают портал Кино-Театр.ру и социальная сеть ВКонтакте.
«"Естественный отбор" — первый поддержанный ИРИ веб-сериал, который выходит на зарубежных платформах. Отрадно, что наш контент транслируется не только на крупнейших российских онлайн-площадках, но также выходит на международные рынки. Это говорит о востребованности и высоком качестве наших интернет-проектов. Бельгийский сервис, на котором будет показан сериал, насчитывает более 400 тыс. подписчиков и транслирует контент от ведущих мировых производителей. Будем рады, если наши фильмы и сериалы найдут своего зрителя за рубежом и планируем развивать продвижение нашего интернет-контента за пределами России», — прокомментировал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
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