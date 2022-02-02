Артём Быстров отомстит за «Замерзших»

Режиссера Адильхана Ержанова сериал «заинтересовал прежде всего необычным сюжетом, и, конечно, людьми, которые работают над ним: продюсерская компания "Среда", Иван Самохвалов и команда IVI Originals. Именно в этом сериале я чувствую возможность свободы и большого простора. Мне нравится жанр неонуара, в котором будет исполнен проект».
Семисерийная драма расскажет историю о потере и мести как способе ее пережить. Завязка сюжета происходит на заснеженной трассе недалеко от северного городка Костомукши. В промерзлом автомобиле полиция находит заледеневший труп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина (Быстров). Ярость, овладевшая героем, ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие Рудина. Неожиданную поддержку Евгений находит в лице странного паренька Мити (Канухин). Тем временем, убийства продолжаются.
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»
«Когда я готовился к съемкам, пересмотрел много фильмов нашего режиссера, чтобы понять его внутренний мир, его вселенную. Мы очень много созваниваемся, разговариваем, когда пытаемся понять, что за человек мой персонаж Евгений Рудин. Мне кажется, в этом проекте есть чему сопереживать и зачем следить», – поделился Артём Быстров.
Съемки сериала проходят в Карелии, Мурманской области и Санкт-Петербурге. За визуальную составляющую отвечает оператор Николай Богачёв.
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