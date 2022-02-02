Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Артём Быстров отомстит за «Замерзших»

2 февраля
2022 год
февраль 2022
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
2 февраля 2022
В Санкт-Петербурге начались съемки сериала Адильхана Ержанова «Замерзшие» с Еленой Трониной, Артёмом Быстровым, Викторией Агалаковой, Владимиром Канухиным, Даниилом Воробьёвым и Лукерьей Ильяшенко. Согласно пресс-службе продюсерской компании «Среда», это ее второй совместный проект с онлайн-кинотеатром IVI, который войдет в линейку IVI Originals.

Артём Быстров отомстит за «Замерзших»
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»

Режиссера Адильхана Ержанова сериал «заинтересовал прежде всего необычным сюжетом, и, конечно, людьми, которые работают над ним: продюсерская компания "Среда", Иван Самохвалов и команда IVI Originals. Именно в этом сериале я чувствую возможность свободы и большого простора. Мне нравится жанр неонуара, в котором будет исполнен проект».

Семисерийная драма расскажет историю о потере и мести как способе ее пережить. Завязка сюжета происходит на заснеженной трассе недалеко от северного городка Костомукши. В промерзлом автомобиле полиция находит заледеневший труп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина (Быстров). Ярость, овладевшая героем, ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие Рудина. Неожиданную поддержку Евгений находит в лице странного паренька Мити (Канухин). Тем временем, убийства продолжаются.

Артём Быстров отомстит за «Замерзших»
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»

«Когда я готовился к съемкам, пересмотрел много фильмов нашего режиссера, чтобы понять его внутренний мир, его вселенную. Мы очень много созваниваемся, разговариваем, когда пытаемся понять, что за человек мой персонаж Евгений Рудин. Мне кажется, в этом проекте есть чему сопереживать и зачем следить», – поделился Артём Быстров.

Съемки сериала проходят в Карелии, Мурманской области и Санкт-Петербурге. За визуальную составляющую отвечает оператор Николай Богачёв.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам
Главный приз «Киношока» получил фильм «Чума в ауле Каратас»
Поиск по меткам
ivi
персоны
Виктория АгалаковаНиколай БогачёвАртём БыстровДаниил ВоробьёвАдильхан ЕржановЛукерья ИльяшенкоВладимир КанухинИван СамохваловЛена Тронина

фотографии >>
Артём Быстров отомстит за «Замерзших» фотографии
Артём Быстров отомстит за «Замерзших» фотографии
Артём Быстров отомстит за «Замерзших» фотографии
Артём Быстров отомстит за «Замерзших» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алла Семёнова
1 февраля ушла из жизни актриса Алла Семёнова.
Юрий Мысенков
31 января ушёл из жизни актёр Юрий Мысенков.
Виктор Мережко
30 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Виктор Мережко.
Леонид Куравлёв
30 января ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв.

День рождения >>

Рэй Буртяк
Алексей Ведерников (II)
Владислав Демченко
Олег Жилин
Татьяна Кузнецова (II)
Евгений Романцов
Егор Рыбаков
Галина Сергеева
Айтурган Темирова
Барбара Зукова
Кристен Риттер
Брент Спайнер
Майкл Т. Уайсс
Фара Фосетт
Кшиштоф Хамец
Бо Хопкинс
все родившиеся 2 февраля >>

Афиша кино >>

Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
Маленький воин
комедия, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2021
Паранормальные
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, 2021
Непослушник
комедия
Россия, 2022
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Параллельные матери
драма
Испания, 2021
Другое имя
драма, социальная драма, триллер
Болгария, Россия, 2022
Хинтерленд: город грехов
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Люксембург, 2021
День слепого Валентина
комедия, мелодрама
Россия, 2022
Падение луны
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Канада, Китай, США, 2022
Прыгучая братва
детский фильм, комедия, криминальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram