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Владимир Жеребцов поработает «Технарем»

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Новости кино >>
2 февраля 2022

В онлайн-кинотеатре Kion 16 февраля состоится эксклюзивная премьера восьмисерийного триллера Душана Глигорова «Технарь» с Владимиром Жеребцовым, Виктором Добронравовым, Екатериной Олькиной, Фёдором Лавровым, Линдой Лапиньш, Олегом Тактаровым, Кириллом Полухиным, Анной Лутцевой, Борисом Хвошнянским, Анной Бачаловой и Владимиром Селезнёвым. Это совместный проект кинокомпании «Щука» и Первого канала, на котором сериал будет показан в скором будущем. В день премьеры выйдут первые два эпизода, далее новые серии будут выходить каждую неделю, уточняет пресс-служба МТС.

Владимир Жеребцов поработает «Технарем»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Мы очень долго и мучительно искали трех главных героев — Владимира Жеребцова (Одинцов), Екатерину Олькину (Ирина) и Виктора Добронравова (Блондин), — вспоминает режиссер Душан Глигоров. — Не ошиблись в выборе — они составили отличный актерский ансамбль, совпадающий с тем, как нам представлялись эти герои, и с тем, что должно быть в каждом из них, чтобы история "заработала". Вместе с главными героями мы попытаемся понять, к чему приводят наши столь незначительные на первый взгляд поступки: какая-то маленькая радость, небольшой обман, ложь и недосказанность. Какую лавину событий такие поступки могут за собой повлечь. И полностью изменить, перевернуть, даже сломать жизнь главного героя, близких ему людей и окружающего мира».

Зрителям поведают о талантливом 30-летнем программисте Одинцове в исполнении Владимира Жеребцова. У него счастливая семья, большой загородный дом, надежные друзья, готовые прийти на помощь. На работе Одинцова высоко ценят, и более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. Словом, герою можно только позавидовать. Но однажды идеальный мир Одинцова рассыпается на части. Его жену Ирину похищают неизвестные — злоумышленники пробираются в его дом, обойдя все системы безопасности. Таинственный антагонист, возглавляющий похитителей, быстро выходит с героем на связь. Теперь Одинцов — пешка в руках злодея. Узкопрофильные знания программиста по технологическим операциям оказываются в «плену». Чтобы сохранить жизнь жены и ребенка, Одинцов вынужден делать все, что прикажет заказчик.

Владимир Жеребцов поработает «Технарем»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Мой герой Одинцов — человек, который попадает в экстремальные обстоятельства, а сама история происходит за достаточно короткий промежуток времени. У него похищают супругу с ребенком, и он пытается их спасти. По сути он большой ребенок, который первый раз в жизни сталкивается с проблемой самостоятельного выбора. В основном в кадре мой герой один: со своими мыслями, постоянно куда-то стремится, к кому-то бежит или от кого-то убегает», — рассказал о своем персонаже Владимир Жеребцов.

«Технарь» делится на две параллельные истории — из настоящего и прошлого. В первом сюжете Одинцов, оказавшись в экстремальной ситуации впервые в своей жизни, ищет возможность разобраться со злоумышленниками, опираясь на свои знания и умения. Во второй истории, события которой всплывают в памяти находящегося в плену героя, зритель знакомится с деталями его прошлого. Через призму этих воспоминаний появляются важные детали, раскрывающие отношения Одинцова с женой, друзьями, родственниками и коллегами по цеху.

Владимир Жеребцов поработает «Технарем»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Я играю персонажа, который на первый взгляд кажется однозначным антагонистом. Он хладнокровен, жесток и без лишних слов претворит любые угрозы в реальности. На протяжении каждой серии мой герой будет все больше раскрываться. В "Технаре" много внимания уделяется теме информационных технологий. Мой герой крепко связан со всем этим, но в то же время в некоторых эпизодах создатели показывают его и с человеческой стороны», — говорит Виктор Добронравов.

Спутница Одинцова Ирина не могла и предположить, что ее обычная жизнь будет внезапно прервана на фоне захвата женщины в плен таинственным антагонистом. Девушка становится жертвой обстоятельств — ее используют как рычаг давления, но вместе с этим Ирина начинает видеть в своем надзирателе не только преступника, но и живого человека. Параллельно благодаря серии флэшбэков из семейной жизни Одинцовых зрители узнают, что муж и жена в браке прошли череду взлетов и падений, а некоторые из былых обид так и не были разрешены должным образом.

Владимир Жеребцов поработает «Технарем»
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Екатерины Олькиной, ее «героиня, Ирина, долго не могла признаться себе в том, какая она на самом деле и что хочет от жизни. Придумав свой мир, она по-хозяйски в нем все организовала, но в этом мире есть и "подвал", где все очень непросто! Ирина считает Одинцова последним шансом на семейную жизнь и пытается соответствовать тем нормам и понятиям счастливой семейной жизни, которые приняты в нашем обществе. Жаль, что все мы находимся в заложниках у каких-то стандартов и стереотипов, ведь понятие счастья для каждого индивидуально, у каждого свой путь».

Сериал сочетает элементы драмы, мелодрамы, детектива, боевика и психологического триллера, а также работает с такими темами, как промышленный шпионаж и современные IT-технологии. Каждую секунду перед главным героем буквально встает вопрос жизни и смерти (как своей, так и членов семьи). Выбор, который предстоит сделать Одинцову, всегда связан с тем, как далеко он готов пойти. В ходе раскрытия сюжета зритель узнает, через что герой может переступить, чтобы спасти и свою семью, и в конечном итоге самого себя. Создатели «Технаря» исследуют предел человеческих возможностей, переплетая детали социального и технологического.

Владимир Жеребцов поработает «Технарем»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Это третья совместная работа режиссёра Душана Глигорова и оператора-постановщика Батыра Моргачева, работавших вместе и над «Хрустальным», который был признан критиками одним из лучших сериалов 2021 года. «Батыр всегда находит удивительный способ выразить чувство, состояние и смысл сцены в движении камеры, в ракурсах, в укрупнении интересных деталей. В истории с таким высоким эмоциональным градусом, как "Технарь", очень важно с помощью камеры приблизить зрителя к главному герою, к его переживаниям, решениям и выбору! Оператор справляется с этой задачей невероятно точно, буквально проживая каждую сцену вместе с актёрами», — отмечает режиссер.

Зритель увидит в кадре экстерьер и некоторые элементы интерьера здания, спроектированного известным французским архитектором Ле Корбюзье в центре Москвы. Жена главного героя Ирина окажется в специально созданных декорациях — в помещении для квеста со средневековой комнатой пыток, настоящей дыбой, латами, чучелами животных и живыми крысами. Часть съемок проходила на вертолетодроме в поселке Николина гора. Там снимали дом главного героя Одинцова. Это «умный дом» из стекла и бетона, полный интересных архитектурных элементов и решений.
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