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Алексей Горбунов станет «Ловцом снов»

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2 февраля 2022
В Киеве стартовали съемки нового сериала «Ловец снов» с Алексеем Горбуновым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала «Украина».

Актер воплотит образ Назара Лютого, к которому обращаются люди, когда навязчивые сны становятся причиной переживаний и усложняют жизнь. Ловец снов, как его называют, находит ответы в подсознании пациентов, помогает прочесть сон и решить реальные проблемы. Но Лютый не дает простых рецептов — многих героев он заставит выйти из зоны комфорта.

Алексей Горбунов станет «Ловцом снов»
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

«"Ловец снов" – самый интересный вызов в этом году для нашей команды. Я считаю, что мы нашли и объединили несколько ключевых факторов успеха – прозрачную идею; территорию, интересную нашим зрителям; яркого главного героя в исполнении актера высшего класса. Добавили профессионализм всей группы: авторов, режиссеров, продюсеров. Еще добавим десятки съемочных дней, ночей без сна, и подарим зрителям очень интересную историю», — говорит креативный продюсер канала «Украина», директор продакшн компании «Теле Про» Елена Канишевская.

Сериал будет сниматься в украинской столице. За постановку отвечают режиссеры Алексей Даруга и Сергей Сотниченко. Премьера состоится на канале «Украина».
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