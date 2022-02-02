Алексей Горбунов станет «Ловцом снов»

Актер воплотит образ Назара Лютого, к которому обращаются люди, когда навязчивые сны становятся причиной переживаний и усложняют жизнь. Ловец снов, как его называют, находит ответы в подсознании пациентов, помогает прочесть сон и решить реальные проблемы. Но Лютый не дает простых рецептов — многих героев он заставит выйти из зоны комфорта.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
«"Ловец снов" – самый интересный вызов в этом году для нашей команды. Я считаю, что мы нашли и объединили несколько ключевых факторов успеха – прозрачную идею; территорию, интересную нашим зрителям; яркого главного героя в исполнении актера высшего класса. Добавили профессионализм всей группы: авторов, режиссеров, продюсеров. Еще добавим десятки съемочных дней, ночей без сна, и подарим зрителям очень интересную историю», — говорит креативный продюсер канала «Украина», директор продакшн компании «Теле Про» Елена Канишевская.
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