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Не стало звезды итальянского кино Моники Витти

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2 февраля 2022
Не стало выдающейся итальянской актрисы, режиссера, сценаристки и продюсера Моники Витти. Ей было 90 лет. Печальную новость сообщает в твиттере пресс-служба Министерства культуры Италии.

Не стало звезды итальянского кино Моники Витти
фото: vogue.fr

«Сегодня очень печальный день, умерла великая артистка и великая итальянка», — цитирует ведомство министра культуры Италии Дарио Франческини.

Мария Луиза Чеччарелли родилась 3 ноября 1931 года в Риме. В юношестве увлеклась любительским театром и со второй попытки поступила в Римскую академию драматического искусства. По окончании работала на профессиональной сцене, увлекалась пьесами Брехта, Ионеско, Макиавелли. Вскоре ее приняли в труппу Нового театра в Милане под художественным руководством Микеланджело Антониони. Из-за своеобразного голоса до 1960-го много работала над дубляжем иностранных фильмов.

Не стало звезды итальянского кино Моники Витти
фото: с Аленом Делоном в фильме «Затмение»

В кино дебютировала в 1954-м, получив роль в фильме «Скачи, скачи, скачи!». Слала эмблемой 60-х благодаря незабываемым образам в картинах Антониони «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня». После участия в фильме Джозефа Лоузи «Модести Блэйз» получила шанс реализовывать себя в качестве комедийной актрисы — успех на этом поприще она закрепила лентой Марио Моничелли «Не промахнись, Асунта!». Актриса сыграла в четырех десятках комедий, когда неожиданно получила предложение от Антониони воплотить образ Елизаветы Австрийской в его «Тайне Обервальда».

Всего на счету звезды итальянского кино 63 роли в кино и на телевидении. В 1989-м выступила как режиссер, автор сценария и актриса в фильме «Тайный скандал», после чего прекратила сниматься в кино и сосредоточилась на работе в театре. Обладательница 36 престижных наград, включая шесть премий «Давид ди Донателло», почетный приз Берлинале и статуэтку фестиваля в Сан-Себастьяне. Последние годы жизни Моника Витти страдала от болезни Альцгеймера.
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Не стало звезды итальянского кино Моники Витти фотографии
Не стало звезды итальянского кино Моники Витти фотографии
Не стало звезды итальянского кино Моники Витти фотографии
Не стало звезды итальянского кино Моники Витти фотографии
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