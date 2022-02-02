Не стало звезды итальянского кино Моники Витти

«Сегодня очень печальный день, умерла великая артистка и великая итальянка», — цитирует ведомство министра культуры Италии Дарио Франческини.
Мария Луиза Чеччарелли родилась 3 ноября 1931 года в Риме. В юношестве увлеклась любительским театром и со второй попытки поступила в Римскую академию драматического искусства. По окончании работала на профессиональной сцене, увлекалась пьесами Брехта, Ионеско, Макиавелли. Вскоре ее приняли в труппу Нового театра в Милане под художественным руководством Микеланджело Антониони. Из-за своеобразного голоса до 1960-го много работала над дубляжем иностранных фильмов.
фото: с Аленом Делоном в фильме «Затмение»
В кино дебютировала в 1954-м, получив роль в фильме «Скачи, скачи, скачи!». Слала эмблемой 60-х благодаря незабываемым образам в картинах Антониони «Приключение», «Ночь», «Затмение» и «Красная пустыня». После участия в фильме Джозефа Лоузи «Модести Блэйз» получила шанс реализовывать себя в качестве комедийной актрисы — успех на этом поприще она закрепила лентой Марио Моничелли «Не промахнись, Асунта!». Актриса сыграла в четырех десятках комедий, когда неожиданно получила предложение от Антониони воплотить образ Елизаветы Австрийской в его «Тайне Обервальда».
Всего на счету звезды итальянского кино 63 роли в кино и на телевидении. В 1989-м выступила как режиссер, автор сценария и актриса в фильме «Тайный скандал», после чего прекратила сниматься в кино и сосредоточилась на работе в театре. Обладательница 36 престижных наград, включая шесть премий «Давид ди Донателло», почетный приз Берлинале и статуэтку фестиваля в Сан-Себастьяне. Последние годы жизни Моника Витти страдала от болезни Альцгеймера.
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