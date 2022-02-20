«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»

Фильм расскажет историю Ани, жизнь которой кардинально изменилась после гибели родителей. Справиться с несчастьем ей помог Сергей, нежно полюбивший девушку, но со временем переставший справляться со своей ревность. Однажды, не совладав со своими эмоциями, он поднял на Аню руку, после чего она решила с ним расстаться. Аня устраивается на новую работу и знакомится с главой компании Глебом Мартыновым. Теперь перед ней стоит выбор: простить Сергея или сделать шаг навстречу новой любви.
В центре сюжета окажется учительница английского языка Ксения, которая становится гувернанткой дочери богатого бизнесмена Павла. Оказавшись в его доме, девушка сталкивается с сухостью и замкнутостью мужчины, но по прошествии некоторого времени понимает, что все это только лишь маска. С этого момента между Ксенией и Павлом пробегает искра, но построить отношения им мешают сестра покойной жены бизнесмена и бывший парень Ксении.
Героиней мини-сериала станет одинокая москвичка Нина, которая покупает в ипотеку долгожданное собственное жилье. Девушка этим страшно гордится, а небольшое недоразумение в виде прописанного в квартире внука прежней хозяйки ее не заботит. Беда приходит откуда не ждали: начальник, в которого Нина влюблена, ее увольняет, а дома ждет еще один сюрприз – прописанный здесь профессиональный жиголо Илья. Он предлагает Нине сделку: помощь в завоевании сердца начальника в обмен на месяц жизни в ее квартире. Нина соглашается, не подозревая, чем обернется эта афера.
В четверг 24 февраля телеканал представит фильм Павла Тупика «Почти вся правда», который расскажет историю адвоката Анны Сотниковой. После тяжелого развода с мужем, который долго не хотел ее отпускать, а потом оставил без средств к существованию и едва не отсудил дочь Женю, она всегда в подобных случаях выступала только на стороне женщин и всегда выигрывала дела. Но однажды в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.
Завершит неделю показов картина «Честная игра» с Еленой Радевич и Артемом Алексеевым. В центре ее сюжета окажется разрывающаяся между чувствами и долгом Стефа Полозова. Долгие годы она была замужем за Ярославом, но в их браке никогда не было любви, и все свои нежные чувства она отдавала двойняшкам Нине и Артему. Но однажды она встречает Игоря, а внезапная гибель матери становится для нее началом сложного пути к себе и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего.
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