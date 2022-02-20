Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»

20 февраля
2022 год

Новости кино >>
20 февраля 2022

На телеканале «Dомашний» стартует новый цикл «Сказочных мелодрам». Откроет показы 21 февраля картина «Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой, Кириллом Запорожским и Эльдаром Лебедевым, сообщает пресс-служба телеканала.

«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
фото: Телеканал «Dомашний»

Фильм расскажет историю Ани, жизнь которой кардинально изменилась после гибели родителей. Справиться с несчастьем ей помог Сергей, нежно полюбивший девушку, но со временем переставший справляться со своей ревность. Однажды, не совладав со своими эмоциями, он поднял на Аню руку, после чего она решила с ним расстаться. Аня устраивается на новую работу и знакомится с главой компании Глебом Мартыновым. Теперь перед ней стоит выбор: простить Сергея или сделать шаг навстречу новой любви.

Режиссером мини-сериала выступил Александр Мохов, поставивший «День Святого Валентина» и другие картины.

«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
фото: Телеканал «Dомашний»

На следующий день, 22 февраля, зрителей ждет показ фильма Дмитрия Пантелеева «Тени старого шкафа» с Ириной Шеяновой и Тарасом Кузьминым в главных ролях.

В центре сюжета окажется учительница английского языка Ксения, которая становится гувернанткой дочери богатого бизнесмена Павла. Оказавшись в его доме, девушка сталкивается с сухостью и замкнутостью мужчины, но по прошествии некоторого времени понимает, что все это только лишь маска. С этого момента между Ксенией и Павлом пробегает искра, но построить отношения им мешают сестра покойной жены бизнесмена и бывший парень Ксении.

«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
фото: Телеканал «Dомашний»

23 февраля состоится премьера романтической мелодрамы «Сокровище» с Ирис Лебедевой, Артемом Карасевым и Давидом Колчиным.

Героиней мини-сериала станет одинокая москвичка Нина, которая покупает в ипотеку долгожданное собственное жилье. Девушка этим страшно гордится, а небольшое недоразумение в виде прописанного в квартире внука прежней хозяйки ее не заботит. Беда приходит откуда не ждали: начальник, в которого Нина влюблена, ее увольняет, а дома ждет еще один сюрприз – прописанный здесь профессиональный жиголо Илья. Он предлагает Нине сделку: помощь в завоевании сердца начальника в обмен на месяц жизни в ее квартире. Нина соглашается, не подозревая, чем обернется эта афера.

В съемках приняли участие Юлия Романович, Марина Вайнбранд, Джульетта Геринг, Дмитрий Артаев, Ева Авеева, Фаррух Гафуров и Данила Гнидо. Режиссером-постановщиком выступил Александр Созонов.

«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
фото: Телеканал «Dомашний»

В четверг 24 февраля телеканал представит фильм Павла Тупика «Почти вся правда», который расскажет историю адвоката Анны Сотниковой. После тяжелого развода с мужем, который долго не хотел ее отпускать, а потом оставил без средств к существованию и едва не отсудил дочь Женю, она всегда в подобных случаях выступала только на стороне женщин и всегда выигрывала дела. Но однажды в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.

Главные роли в фильме исполняют Алина Сергеева и Сергей Стрельников, участие принимают Ирина Новак, Анна Сердюк, Екатерина Вишнёвая, Алексей Нагрудный и другие артисты.

«Пряный вкус любви» с Анастасией Крыловой откроет новый цикл «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
фото: Телеканал «Dомашний»

Завершит неделю показов картина «Честная игра» с Еленой Радевич и Артемом Алексеевым. В центре ее сюжета окажется разрывающаяся между чувствами и долгом Стефа Полозова. Долгие годы она была замужем за Ярославом, но в их браке никогда не было любви, и все свои нежные чувства она отдавала двойняшкам Нине и Артему. Но однажды она встречает Игоря, а внезапная гибель матери становится для нее началом сложного пути к себе и переосмыслению прошлого, настоящего и будущего.

Режиссером фильма стал Андрей Иванов, известный по работе над мини-сериалом «Близко к сердцу».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Телеканал «Dомашний» расскажет историю «Случайного брака»
«День Святого Валентина» с Аллой Югановой и Алексеем Зубковым откроет показы новых «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»
Пётр Рыков и Елена Шилова спасут город от затопления
Константин Соловьев станет сказочным богатырем для Ксении Роменковой
«Чужие дети» с Алиной Ланиной и Александром Пашковым откроют на «Dомашнем» линейку премьер «Сказочные мелодрамы»
Дмитрий Ульянов, Алина Сергеева и Александр Кобзарь окажутся в «Объятиях лжи»
Анна Миклош покажет свое «Доброе сердце»
Клавдия Дрозд и Андрей Фединчик ввяжутся в «Авантюру на двоих»
Анастасия Цымбалару побывает «Между светом и тенью»
«Dомашний» покажет мелодраму «Любовь Веры» с Еленой Шиловой и Андреем Чернышовым
Любава Грешнова поборется с бывшим мужем
Елена Полянская окажется «Пленницей» по воле мужа
Светлана Столярова-Стич и Прохор Дубравин снимаются в мелодраме «Солнечный ливень»
Елена Радевич поработает кардиологом
Ксения Роменкова и Денис Матросов сыграли в мелодраме «Крайний срок»
Закончились съемки мелодрамы «Медное колечко»
Юлия Галкина исполнит свой гражданский долг
Второй сезон сериала «На твоей стороне» стартует на «Dомашнем» 8 декабря
Анастасия Панина: «Несмотря на сильный характер и профессию – моя героиня прежде всего женщина»
Новая клиника, любовные линии и кольцо не по размеру: 10 фактов о сериале «Доктор Надежда»
Елена Радевич и Артём Алексеев сыграют в «Честную игру»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Ева АвееваАртём АлексеевДмитрий АртаевМарина ВайнбрандЕкатерина ВишнёваяФаррух ГафуровДжульетта ГерингДанила ГнидоКирилл ЗапорожскийАндрей Иванов (V)Артём КарасевДавид КолчинАнастасия КрыловаТарас КузьминЭльдар ЛебедевИрис ЛебедеваАлександр МоховАлексей НагрудныйИрина НовакДмитрий ПантелеевЕлена РадевичЮлия РомановичАлина СергееваАнна СердюкАлександр СозоновСергей СтрельниковПавел ТупикИрина Шеянова
фильмы
Близко к сердцуДень Святого ВалентинаПочти вся правдаПряный вкус любвиСокровищеТени старого шкафаЧестная игра

анонс

Деконструкция «Мёртвые земли»

Скорбим

Борис Невзоров
18 февраля ушёл из жизни актёр Борис Невзоров.
Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.

День рождения >>

Баба Аннанов
Константин Градополов
Дмитрий Ендальцев
Андрис Лиелайс
Алексей Нестеренко
Турахан Садыкова
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Бренда Блетин
Сидни Пуатье
Питер Стросс
Лили Тейлор
Майлз Теллер
Генри Хюбхен
Магдалена Целецкая
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
Лулу и Бриггс
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Италия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен