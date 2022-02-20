«Вампиры средней полосы» получили Национальную премию в области веб-индустрии в номинации интернет-сериалов

Стали известны победители IV Национальной премии в области веб-индустрии. Лучшим интернет-сериалом хронометражем более 24 минут по версии жюри стали «Вампиры средней полосы», а сыгравший в нем Юрий Стоянов был признан лучшим актером, сообщает пресс-служба премии.
фото: IV Национальная премия в области веб-индустрии
В категории сериалов с продолжительностью эпизода до 24 минут победу одержал проект «Выжившие. Антология», а среди веб-сериалов отметили второй сезон «Миллионера из Балашихи». Пресса в аналогичных категориях выбрала Happy End, «Секреты семейной жизни» и хоррор «Кошмары музыкантов» соответственно.
Также в этом году впервые были вручены награды за продвижение сериалов. Так, лучший постер оказался у сериала «Выжившие», призы за лучший трейлер и SMM-контент получили проекты «Душегубы» и Happy End соответственно, а за лучшую PR-кампанию отметили «Контейнер». «Онлайн-событием года» стала победа российской команды TEAM SPIRIT на чемпионате мира по игре Dota 2, а лучшим оффлайн-мероприятием была признана презентация онлайн-кинотеатра KION.
Всего были вручены призы в 24 номинациях. Церемония награждения проходила 19 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве. Премия вручается с 2018 года и отмечает самые заметные проекты и яркие персоны российского интернета.
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