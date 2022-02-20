Ненужные вещи в поисках второго шанса в трейлере мультфильма «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды»

В сети появился трейлер анимационного приключения «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды
» Франческо Дафано
и Луки Делла Гротта
.
Малыш Спарк оказался на свалке — в мире потерянных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь! Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для других может стать настоящим сокровищем.
Роли в мультфильме озвучили Алессандро Карлони
, Роберто Стокки
, Кристиан Иансанте
, Паскуале Ансельмо, Дарио Пенне и другие.
В российский прокат «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды
» выйдет 16 июня 2022 года.
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