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Ненужные вещи в поисках второго шанса в трейлере мультфильма «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды»

20 февраля
2022 год

Новости кино >>
20 февраля 2022
В сети появился трейлер анимационного приключения «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды» Франческо Дафано и Луки Делла Гротта.


Малыш Спарк оказался на свалке — в мире потерянных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь! Довольно быстро он находит друзей по несчастью, с которыми отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для других может стать настоящим сокровищем.

Ненужные вещи в поисках второго шанса в трейлере мультфильма «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды»

Роли в мультфильме озвучили Алессандро Карлони, Роберто Стокки, Кристиан Иансанте, Паскуале Ансельмо, Дарио Пенне и другие.

В российский прокат «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды» выйдет 16 июня 2022 года.
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Потеряшка и тайна волшебной пирамиды

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Ненужные вещи в поисках второго шанса в трейлере мультфильма «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды» фотографии
Ненужные вещи в поисках второго шанса в трейлере мультфильма «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды» фотографии
Ненужные вещи в поисках второго шанса в трейлере мультфильма «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды» фотографии
Ненужные вещи в поисках второго шанса в трейлере мультфильма «Потеряшка и тайна волшебной пирамиды» фотографии
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