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Анонсирована четвертая часть анимационной франшизы «Гадкий я»

20 февраля
2022 год

Новости кино >>
20 февраля 2022

Анимационная студия Illumination и кинокомпания Universal Pictures анонсировали выход четвертой части популярной мультфраншизы «Гадкий я». Премьера нового фильма о добром суперзлодее Грю и его армии миньонов состоится в июле 2024 года, пишет Variety.

Анонсирована четвертая часть анимационной франшизы «Гадкий я»
фото: кадр из анимационного фильма «Гадкий я», 2010

К работе над проектом вернутся Стив Карелл, Кристен Уиг, Пьер Коффен, Миранда Косгроув и Стив Куган, озвучивавшие героев в прошлых фильмах. Режиссерами выступят Патрик Делаж и Крис Рено, снявший первые две части. За сценарий отвечает Майк Уайт, известный по нашумевшему сериалу HBO «Белый лотос».

Премьера оригинального анимационного фильма состоялась в 2010 году, вторая и третья части вышли в 2013-м и 2017-м, при этом финансовые показатели каждой последующей части опережали предыдущую. Так кассовые сборы последнего фильма об агенте Грю превысили отметку в 1 млн долларов. Кроме того, у проекта существуют спинн-оффы. Премьера второго из них — «Миньоны: Грювитация» — состоится в России 30 июня.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   20.02.2022 - 15:02
Миньоны как символ времени - точнее некуда читать далее>>
Всего сообщений: 1
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