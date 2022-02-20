Анонсирована четвертая часть анимационной франшизы «Гадкий я»

Анимационная студия Illumination и кинокомпания Universal Pictures анонсировали выход четвертой части популярной мультфраншизы «Гадкий я». Премьера нового фильма о добром суперзлодее Грю и его армии миньонов состоится в июле 2024 года, пишет Variety.
фото: кадр из анимационного фильма «Гадкий я», 2010
Премьера оригинального анимационного фильма состоялась в 2010 году, вторая и третья части вышли в 2013-м и 2017-м, при этом финансовые показатели каждой последующей части опережали предыдущую. Так кассовые сборы последнего фильма об агенте Грю превысили отметку в 1 млн долларов. Кроме того, у проекта существуют спинн-оффы. Премьера второго из них — «Миньоны: Грювитация» — состоится в России 30 июня.
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