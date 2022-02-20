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Джон Сина сыграет в анимационно-игровом фильме о хитром Койоте

20 февраля
2022 год

Новости кино >>
20 февраля 2022
Джон Сина, недавно исполнивший главную роль в комедийном сериале «Миротворец», продолжит сотрудничество с компанией Warner Bros. и сценаристом Джеймсом Ганном. Актер подписал контракт на участие в анимационно-игровом проекте «Койот против Acme» с классическими персонажами мультсериала Looney Tunes, пишет Hollywood Reporter.

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фото: Photo Credits

В основу фильма ляжет одноименный юмористический рассказ американского писателя Яна Фрейзера, опубликованный в 1990 году в журнале New Yorker. В центре сюжета окажется незадачливый адвокат, который становится защитником хитрого Койота и подает иск против компании Acme, чьи дурацкие приспособления не только не помогают, но мешают поймать Дорожного Бегуна. А в суде обнаруживается, что интересы корпорации представляет его бывший босс, которого как раз и сыграет Сина.

Режиссером проекта выступит Дэйв Грин, работавший над «Черепашками-ниндзя 2». Производство начнется в конце марта в Нью-Мексико.
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