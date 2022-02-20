Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор отправится в будущее

В основу сценария ляжет одноименная книга британского писателя-фантаста Джонатана Страуда. Действие развернется в будущем в раздробленной и населенной монстрами Англии. Актрисе предстоит воплотить образ преступницы Скарлетт Маккейн, которая однажды спасает от гибели несчастного юношу Альберта Брауна, и с этого момента они ведут совместную борьбу за выживание. При этом главным источником опасности для героев становится их прошлое.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Videos.
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