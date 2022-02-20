Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор отправится в будущее

20 февраля
2022 год

Новости кино >>
20 февраля 2022
Звезда сериала «Бриджертоны» британская актриса Фиби Дайневор сыграет главную роль в триллере «Изгои Скарлетт и Браун», а поставит фильм режиссер Джеймс Бобин, снявший «Алису в Зазеркалье» с Мией Васиковской и Джонни Деппом, пишет Deadline.

Фиби Дайневор
фото: AP Images

В основу сценария ляжет одноименная книга британского писателя-фантаста Джонатана Страуда. Действие развернется в будущем в раздробленной и населенной монстрами Англии. Актрисе предстоит воплотить образ преступницы Скарлетт Маккейн, которая однажды спасает от гибели несчастного юношу Альберта Брауна, и с этого момента они ведут совместную борьбу за выживание. При этом главным источником опасности для героев становится их прошлое.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Videos.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Изобретая Анну»: Американская мечта русской аферистки
«Позолоченный век»: Свет в большом городе
Акции Netflix рухнули на 20% после отчета об итогах года
Объявлена дата выхода новых серий «Бриджертонов»
Tudum: «Ведьмака» продлили на третий сезон еще до премьеры второго
«Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на «Эмми-2021»
Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney
«ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат» получили награды MTV
«Бриджертоны» получат спин-офф
Блеск и нищета красных дорожек: Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Хью Грант
Дэвид Финчер и Хлоя Чжао поборются за звание лучшего постановщика
«Земля кочевников», «Манк» и «Борат 2» номинированы на премию Гильдии продюсеров
Реже-Жан Пейдж оказался в «Подземелье драконов»
Эми Адамс, Фрэнсис Макдорманд, Гэри Олдман и Чедвик Боузман номинированы на премию Гильдии актёров США
Самара Уивинг превратится в мать-основательницу Америки
«Бриджертоны» вернутся к зрительницам со вторым сезоном
«Бриджертоны»: 50 оттенков аристократии
«Алиса в Зазеркалье» без Б(ёртона)
Гарри Поттер и страна чудес – лучшие киносказки XXI века
Саундтрек к «Звёздным войнам» получил Grammy
персоны
Джеймс БобинМиа ВасиковскаФиби ДайневорДжонни Депп
фильмы
Алиса в ЗазеркальеБриджертоны

анонс

Скорбим

Борис Невзоров
18 февраля ушёл из жизни актёр Борис Невзоров.
Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.

День рождения >>

Баба Аннанов
Константин Градополов
Дмитрий Ендальцев
Андрис Лиелайс
Алексей Нестеренко
Турахан Садыкова
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Бренда Блетин
Сидни Пуатье
Питер Стросс
Лили Тейлор
Майлз Теллер
Генри Хюбхен
Магдалена Целецкая
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
Лулу и Бриггс
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Италия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram