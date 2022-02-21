Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»

Действие фильма развернется в рамках одной новогодней ночи. Главной героиней станет четырнадцатилетняя Мира. На первый взгляд у нее все в порядке: есть мама, папа, маленькая сестра и кот, подарки и елка. Есть подруга, и родители даже отпустили к ней на вечеринку. А еще у девочки есть тайна, которую она никому не может доверить.
«У Наташи Мещаниновой есть редкое качество: авторская смелость и радикализм не мешают ей говорить на языке, понятном зрителю. Об этом свидетельствуют ее успехи в сериальном формате. Она снимает о том, что болит у нее, но попадает в каждого. А это свойство хорошего кино», — говорит о режиссере продюсер проекта Сергей Сельянов. «“Один маленький ночной секрет” — по-настоящему важное высказывание не только в кинематографическом, но и в гуманитарном смысле. При этом он ни в коем случае не будет «социалкой» — Наташа очень тонкий автор, работающий с нюансами и избегающий черно-белой палитры. Это будет очень деликатный, прозрачный, даже нежный фильм», — добавляет его коллега Наталья Дрозд.
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