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Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»

21 февраля
2022 год

Новости кино >>
21 февраля 2022
В Москве стартовали съемки полнометражного фильма Натальи Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Картина затронет тему насилия над детьми, сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство проекта.

Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»
фото: Кинокомпания СТВ

Действие фильма развернется в рамках одной новогодней ночи. Главной героиней станет четырнадцатилетняя Мира. На первый взгляд у нее все в порядке: есть мама, папа, маленькая сестра и кот, подарки и елка. Есть подруга, и родители даже отпустили к ней на вечеринку. А еще у девочки есть тайна, которую она никому не может доверить.

«У Наташи Мещаниновой есть редкое качество: авторская смелость и радикализм не мешают ей говорить на языке, понятном зрителю. Об этом свидетельствуют ее успехи в сериальном формате. Она снимает о том, что болит у нее, но попадает в каждого. А это свойство хорошего кино», — говорит о режиссере продюсер проекта Сергей Сельянов. «“Один маленький ночной секрет” — по-настоящему важное высказывание не только в кинематографическом, но и в гуманитарном смысле. При этом он ни в коем случае не будет «социалкой» — Наташа очень тонкий автор, работающий с нюансами и избегающий черно-белой палитры. Это будет очень деликатный, прозрачный, даже нежный фильм», — добавляет его коллега Наталья Дрозд.

Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»
фото: Кинокомпания СТВ

За визуальную часть картины отвечают оператор Артем ЕмельяновТеснота», «Воскресенье», «Выжившие») и художник-постановщик Ольга ХлебниковаАритмия», «Обычная женщина», «Шторм»). Роли исполняют Тася Калинина, Степан Девонин, Елена Плаксина, Олег Савостюк, Лиза Запорожец, Даниил Кисилев, Алина Юхневич, Ульяна Васькович и Александра Абрамейцева.

Проект был поддержан фондами «Кинопрайм», Hubert Bals Fund, а также Министерством культуры.
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АритмияВоскресеньеВыжившиеОбычная женщинаОдин маленький ночной секретТеснотаШторм

фотографии >>
Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»
Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»
Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»
Наталия Мещанинова приступила к съемкам полнометражной ленты «Один маленький ночной секрет»
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