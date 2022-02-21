Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стоянов, Трухин и Макаров встретятся с Пушкиным и будущим императором Александром II

21 февраля
2022 год

Новости кино >>
21 февраля 2022
Начались съемки продолжения фантастического сериала «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным и Алексеем Макаровым. На этот раз героев ждут приключения в XIX и IX веках, сообщает пресс-служба телеканал СТС, который в скором времени представит проект зрителям.

Стоянова, Трухина и Макарова ждет встреча с Пушкиным и будущим императором Александром II
фото: Телеканал СТС

«Старым героям мы предложили совершенно новые обстоятельства для приключений. В картине будут погони на лошадях, дуэли, пластический грим, эффектные костюмы, известные исторические личности. Хочется создать комедию-развлечение, которая вызовет не только смех, но и эстетическое удовольствие», — рассказывает о втором сезоне продюсер Алексей Харитонов. «История стала динамичнее, насыщеннее и богаче на события. А моя задача заключалась в том, чтобы за всем этим темпом не пропала какая-то очень важная человеческая составляющая», — добавляет Юрий Стоянов.

Первые съемочные дни проходили на территории Симонова монастыря, где по сюжету его персонаж, советский ученый Матвей Пиотровский, оказывается в XIX веке и за рюмочкой горячительного спорит с коллегой — изобретателем Никодимом. Далее героев ждут массовые сцены с масленичной ярмаркой и балом, куда их пригласит цесаревич Александр Николаевич, а также дуэль Александра Сергеевича Пушкина.

Стоянова, Трухина и Макарова ждет встреча с Пушкиным и будущим императором Александром II
фото: Телеканал СТС

Режиссером новых эпизодов выступает Мария Кравченко, поставившая сериалы «Родком» и «Жена олигарха». За визуальные решения отвечают художники Назик Каспарова, Светлана Клеванская и Михаил Вигдоров — победитель премии АПКиТ в номинации «Лучшая работа художника по гриму» за драму «Зулейха открывает глаза». Также в сериале снимаются Евгений Михеев, Анна Невская, Анастасия Акатова, Евгений Егоров, Вероника Сафонова и другие артисты.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В новом телесезоне СТС покажет продолжения сериалов «Родком», «Дылды» и «Гости из прошлого»
Международный онлайн-рынок Key Buyers Event объявил программу
Сериалы «Гости из прошлого», «Филатов» и «Потерянные» покажут за рубежом
«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
Глас народа: Лучшие российские сериалы 2020 года по мнению зрителей
«Игра на выживание» возглавила топ самых популярных сериалов года
Юрий Стоянов: «Я заслужил право сниматься с теми, кого люблю»
Юрий Стоянов запустит машину времени
От Грозного до Психа один шаг: 29 новейших российских сериалов
«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам
персоны
Анастасия АкатоваЕвгений ЕгоровНазик КаспароваМария Кравченко (II)Алексей МакаровЕвгений МихеевАнна НевскаяВероника СафоноваЮрий СтояновМихаил ТрухинАлексей Харитонов (II)
фильмы
Гости из прошлогоЖена олигархаЗулейха открывает глазаРодком

фотографии >>
Стоянова, Трухина и Макарова ждет встреча с Пушкиным и будущим императором Александром II
Стоянова, Трухина и Макарова ждет встреча с Пушкиным и будущим императором Александром II
Стоянова, Трухина и Макарова ждет встреча с Пушкиным и будущим императором Александром II
Стоянова, Трухина и Макарова ждет встреча с Пушкиным и будущим императором Александром II
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Невзоров
18 февраля ушёл из жизни актёр Борис Невзоров.
Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.

День рождения >>

Валентин Абрамов
Вера Алентова
Мурман Джинория
Татьяна Кречетова
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Николай Расторгуев
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Макс фон Тун
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
Лулу и Бриггс
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, Италия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram