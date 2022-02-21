Стоянов, Трухин и Макаров встретятся с Пушкиным и будущим императором Александром II

«Старым героям мы предложили совершенно новые обстоятельства для приключений. В картине будут погони на лошадях, дуэли, пластический грим, эффектные костюмы, известные исторические личности. Хочется создать комедию-развлечение, которая вызовет не только смех, но и эстетическое удовольствие», — рассказывает о втором сезоне продюсер Алексей Харитонов. «История стала динамичнее, насыщеннее и богаче на события. А моя задача заключалась в том, чтобы за всем этим темпом не пропала какая-то очень важная человеческая составляющая», — добавляет Юрий Стоянов.
Первые съемочные дни проходили на территории Симонова монастыря, где по сюжету его персонаж, советский ученый Матвей Пиотровский, оказывается в XIX веке и за рюмочкой горячительного спорит с коллегой — изобретателем Никодимом. Далее героев ждут массовые сцены с масленичной ярмаркой и балом, куда их пригласит цесаревич Александр Николаевич, а также дуэль Александра Сергеевича Пушкина.
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