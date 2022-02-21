Ченнинг Татум займется перевоспитанием трудного ребенка

Главной героиней фильма была девятилетняя девочка с травматичным прошлом, сирота. Из-за непредсказуемого агрессивного поведения, ее постоянно переводили из одного детского дома в другой и считали безнадежной. Но ситуация кардинально изменилась после встречи ребенка с тренером-боксером, который учит ее управлять не только телом, но и эмоциями. Действие новой картины будет перенесено в США.
Режиссер и автор сценария оригинальной ленты Нора Фингшайдт, недавно снявшая «Непрощенную» с Сандрой Буллок, выступит исполнительным продюсером ремейка.
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