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Ченнинг Татум займется перевоспитанием трудного ребенка

21 февраля
2022 год

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21 февраля 2022
Кинокомпания MGM запускает в производство ремейк немецкой драмы Норы Фингшайдт «Разрушительница системы», получившей на Берлинском кинофестивале 2019 года Премию Альфреда Бауэра и ставшей хитом европейского проката. Одну из ключевых ролей в фильме исполнит Ченнинг Татум, пишет Deadline.

Ченнинг Татум займется перевоспитанием трудного ребенка
фото: Invision

Главной героиней фильма была девятилетняя девочка с травматичным прошлом, сирота. Из-за непредсказуемого агрессивного поведения, ее постоянно переводили из одного детского дома в другой и считали безнадежной. Но ситуация кардинально изменилась после встречи ребенка с тренером-боксером, который учит ее управлять не только телом, но и эмоциями. Действие новой картины будет перенесено в США.

Режиссер и автор сценария оригинальной ленты Нора Фингшайдт, недавно снявшая «Непрощенную» с Сандрой Буллок, выступит исполнительным продюсером ремейка.
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