Вера Алентова отмечает юбилей

Сегодня, 21 февраля, исполнилось 80 лет выдающейся актрисе театра и кино, народной артистке Вере Алентовой.
фото: РИА Новости
Вера Валентиновна Алентова (до 1969 года Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. Школьные годы провела в украинском городе Кривой Рог. С 1960 года вместе с матерью Ириной Алентовой один сезон прослужила в Орском драматическом театре, после чего уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. В 1965-м по окончании учебы была зачислена в труппу Московского театра имени Пушкина, где дебютировала в спектакле Бориса Равенских «Шоколадный солдатик» и служит по настоящее время, играя в таких постановках, как «Мадам Рубинштейн», «Семейка Краузе», «Апельсины & Лимоны» и «Ложные признания».
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