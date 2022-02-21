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Вера Алентова отмечает юбилей

21 февраля
2022 год

Новости кино >>
21 февраля 2022
Сегодня, 21 февраля, исполнилось 80 лет выдающейся актрисе театра и кино, народной артистке Вере Алентовой.

Вера Алентова отмечает юбилей
фото: РИА Новости

Вера Валентиновна Алентова (до 1969 года Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. Школьные годы провела в украинском городе Кривой Рог. С 1960 года вместе с матерью Ириной Алентовой один сезон прослужила в Орском драматическом театре, после чего уехала в Москву и поступила в Школу-студию МХАТ. В 1965-м по окончании учебы была зачислена в труппу Московского театра имени Пушкина, где дебютировала в спектакле Бориса Равенских «Шоколадный солдатик» и служит по настоящее время, играя в таких постановках, как «Мадам Рубинштейн», «Семейка Краузе», «Апельсины & Лимоны» и «Ложные признания».

В кино дебютировала в 1965 году в фильме Николая Литуса и Леонида Ризина «Дни летные», после чего сыграла в картинах «Такая короткая долгая жизнь» Константина Худякова, «Время для размышлений» Сергея Ашкенази, «Время желаний» Юлия Райзмана и «Завтра была война» Юрия Кары, но известность и признание получила благодаря фильму мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», который стал лидером советского кинопроката за 1980 год, а в 1981-м получил «Оскар». Впоследствии снялась в его лентах «Ширли-мырли» и «Зависть богов».

В этом году актриса появится на экранах в картине Виктора Гинзбурга «Ампир V» по роману Виктора Пелевина Empire V.
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