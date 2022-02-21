Премьера фильма «Дина и Доберман» о самой известной собаке Великой Отечественной войны состоится 23 февраля

Премьера остросюжетной драмы «Дина и Доберман» с Юлией Афанасьевой и Андреем Фроловым состоится 23 февраля на НТВ. Картина расскажет реальную историю Джульбарса, самой известной собаки Великой Отечественной войны, и его отважной дрессировщицы Дины Волкац, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Телеканал НТВ
Исходной точкой сюжета станет 1950 год. Во время съемок советского вестерна киногруппа узнает в снимающемся псе Джульбарса, героя недавно прошедшей войны, и просит его хозяина по прозвищу Доберман рассказать о подвигах легендарной собаки-истребителе танков. Так, сквозь жизненный путь Джульбарса зрители увидят, как в ходе войны людям помогали собаки, и станут свидетелями сложной фронтовой любви зрелого, сурового командира собачьего отряда Александра Мазовера и юной, артистичной Дины Волкац.
фото: Телеканал НТВ
«В начале войны большой проблемой было то, что при исполнении заданий собаки погибали. И наши с Юлией герои как раз пытаются обучить собак таким образом, чтобы они могли взорвать танк, но остаться при этом в живых», – рассказывает исполнитель роли Добермана Андрей Фролов. «Это фильм о животных, о любви и дружбе, о высоких взаимоотношениях и он точно никого не оставит равнодушным», – добавляет актриса Юлия Афанасьева.
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