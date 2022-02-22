«Кинотавр-2022» пройдет с 13 по 20 сентября в формате делового форума

33-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр
» пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября 2022 года в оффлайн-формате делового форума. Прием заявок на участие в конкурсных программах полного и короткого метра откроется 1 марта и продлится до 1 июня включительно, сообщает пресс-служба смотра.
«“Кинотавр” – это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много – количество желающих попасть в конкурсные программы "Кинотавра" увеличивается с каждым годом»
, – комментирует президент смотра, продюсер Александр Роднянский
.
Основной площадкой фестиваля, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Программа включит в себя традиционные конкурсы, секцию сериалов, а также специальные показы, питчинг сериальных проектов и ряд мероприятий, о которых будет объявлено дополнительно.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте
смотра.
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