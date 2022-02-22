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Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света»

22 февраля
2022 год

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22 февраля 2022

На «России» 28 февраля в 21:20 состоится премьера многосерийной мелодрамы «Линия света» с Риной Гришиной, Александром Яцко, Надеждой Маркиной и Анастасией Паниной в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

«Сериал "Линия света" отличается, в первую очередь, темой — совершенно не заезженной, интересной. Не бывает неверующих людей, каждый верит в кого-то или во что-то. Этот фильм поднимает вопросы веры, и не только в Бога, речь идет о вере в дружбу, в любовь, в честность, в искренность», — говорит режиссер Сергей Крутин.

По сюжету 18-летняя Варя (Гришина) живет с родителями и младшей сестрой в закрытой религиозной общине, которая исповедует принцип полного отказа от благ цивилизации. С самого детства девушку учили усердно трудиться, искренне верить, молиться и повиноваться воле Светлейшего (Яцко). Харизматичный лидер использует людей в личных целях, и на Варю у него свои планы. Именно ее Светлейший наметил на роль четвертой жены, несмотря на то, что Варя – родная внучка его первой, «старшей» жены Аглаи (Маркина). Не желая следовать воле жестокого манипулятора, Варя тайком покидает общину, надеясь найти защиту в другом городе у своей тети Лоры (Панина), которая много лет назад сбежала от пастыря и поклялась разоблачить и открыть его истинное лицо своим близким. На беглянку объявлена настоящая охота.

Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Рине Гришиной «понравилась сама история, сценарий и моя героиня, потому что она кардинально отличается от тех, которые я играла раньше. Эта роль — как терапия! Роль человека, который верит, и, несмотря на то, что его постоянно предают, продолжает верить. Я очень давно ее ждала – не такую как все, особенную, очень светлую, со сложной историей».

Компанию вышеназванным актерам составят Юлия Галкина, Мария Баева, Сергей Деревянко, Олег Васильков, Римма Зюбина, Григорий Бакланов, Наталия Васько, Игорь Салимонов и Михаил Кукуюк. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Александр Оноприенко, художник-постановщик Виктор Фомин, художник по гриму Лилиана Хома и художник по костюмам Алёна Гресь.

Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По словам Александра Яцко, «съёмки проходили очень хорошо и весело. Обычные в нашем деле производственные трудности преодолевались легко и незаметно, благодаря замечательной атмосфере, которая с первого дня работы сложилась в группе».
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Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света» фотографии
Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света» фотографии
Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света» фотографии
Рина Гришина вырвется из секты в «Линии света» фотографии
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