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«Янычар» с Ильёй Малаковым стартует в конце зимы

22 февраля
2022 год

Новости кино >>
22 февраля 2022
Первый канал с 28 февраля по 4 марта в 21.30 покажет приключенческую мелодраму Ивана Шурховецкого «Янычар». В сериале сыграли Илья Малаков, Артур Иванов, Иван Босильчич, Виталий Кищенко, Владимир Кошевой, Арина Жаркова, Милена Радулович, Диана Манукян, Самвел Тадевосян, Малхаз Абуладзе, Кямран Агабалаев, Оксана Базалевич, Ираклий Апакидзе, Виталий Коваленко, Зураб Кипшидзе, Валерий Сехпосов, Максим Онищенко, Сослан Фидаров, Игорь Савочкин и Борис Каморзин, уточняет пресс-служба телеканала.

«Янычар» с Ильёй Малаковым стартует в конце зимы
фото: пресс-служба Первого канала

События «Янычара» развиваются на стыке XVI и XVII веков, в Смутное время на Руси. Чтобы исполнить последнюю волю отца Игната Кречета (Алексей Кравченко), казак Алёха Кречет (Малаков) отправляется на чужбину поклониться Деве Марии. Его путь лежит через дворец Султана Османской Империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Алёха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на Родину.

Для сериала под рабочим названием «Русский пленник» был проведен объемный международный кастинг. Только на главных героев создатели посмотрели более 300 актеров. В итоге, в главных, вторых и эпизодических ролях снялось более 150 актеров из 11 стран: Турции, Грузии, Армении, Сербии, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эфиопии, Осетии, Беларуси и России. В массовых сценах приняло участие более 2000 артистов. Самвел Тадевосян играет янычара Арслана, поначалу заклятого врага Алёхи. Возлюбленную главного героя исполнит молодая актриса Арина Жаркова. В образе Годунова — Артур Иванов, царя Фёдора сыграл Владимир Кошевой. Виталий Кищенко воплотит образ приказного дьяка Исленьева, у которого есть реальный исторический прототип. Государев человек, московский дворянин Данило Исленьев, был отправлен послом в Турцию в 1594 году, чтобы в очередной раз добыть дружественный союз с Османской империей. Однако русский посол был задержан визирями султана Мехмеда III в Константинополе и затем бесследно пропал.

«Янычар» с Ильёй Малаковым стартует в конце зимы
фото: пресс-служба Первого канала

Для Шурховецкого и Малакова это второй опыт сотрудничества после «Легенды о Коловрате». Сюжет «Янычара» является плодом авторской фантазии. Идею разработал Сергей Юдаков вместе со сценаристами Алексеем Гравицким и Сергеем Волковым при содействии кинокомпании «Марс Медиа».

По словам генерального продюсера и шоуранера Елены Денисевич, «"Янычар" это не историческая драма, детально исследующая конец XVI — начало XVII века. У нас не было задачи в скрупулезной реставрации событий той эпохи, и мы не претендуем на историзм нашей приключенческой драмы. Да, события сериала происходят в конкретное время, но это, скорее, обстановка, в которой размещен вымышленный сюжет – история о дружбе, любви, чести».



Съемки проходили в 220 объектах Турции и России, включая Крым, Москву и Санкт-Петербург. Это первый из российских кинопроектов, съемки которого проходили в декорациях турецкой киностудии TIMS & B Hadımköy Film Studio, где до этого работали над сериалами Netflix. Права на сериал уже куплены на территории Ближнего Востока, Турции, бывшей Югославии и Северной Африки.

Основной локацией сериала является Стамбул конца XVI века. Чтобы воплотить его на экране, в 30 км от современной столицы Турции построили декорацию, где на площади более 2,5 га расположился город с улицами, площадями, конюшнями, крепостными стенами, дворцами, домами в три этажа. Здесь съемочная группа провела два месяца, снимая интерьеры и экстерьеры. Больше двух месяцев заняли съемки в Крыму. Экстерьер Кремля периода «смуты» снимали в Москве с использованием декорации к «Годунову». В Санкт-Петербурге отсняли все интерьеры «русской части» и павильонные интерьеры «турецкого» блока.
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«Янычар» с Ильёй Малаковым стартует в конце зимы фотографии
«Янычар» с Ильёй Малаковым стартует в конце зимы фотографии
«Янычар» с Ильёй Малаковым стартует в конце зимы фотографии
«Янычар» с Ильёй Малаковым стартует в конце зимы фотографии
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